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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’nin annesi, Ordu'da toprağa verildi

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#Ordu#İstanbul#Cenaze
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’nin annesi, Orduda toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 16:16

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Huriye Kabaktepe (80), Ordu’nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe, kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Fatsa Devlet Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi Huriye Kabaktepe için Fatsa'daki Orta Camii’nde cenaze namazı kılındı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’nin annesi, Orduda toprağa verildi
Cenazeye Kabaktepe ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, bazı ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Osman Nuri Kabaktepe ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Huriye Kabaktepe'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamlık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’nin annesi, Orduda toprağa verildi

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#Ordu#İstanbul#Cenaze

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