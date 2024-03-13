AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan Kasımpaşa Spor'a ziyaret

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Kasımpaşa Spor'un, Eyüpsultan'daki tesislerini ziyaret etti. Kurum ziyaretinde Kasımpaşa Spor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ile biraraya geldi. Ziyaretin ardından Kasımpaşa Spor Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Murat Kurum'a üzerinde kendi adının yazılı olduğu 34 numaralı Kasımpaşa Spor forması hediye etti.

"TÜRKİYEMİZİN ÖRNEK ALDIĞI BİR KULÜBÜMÜZ"

Murat Kurum'un ziyaretine lişkin açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, "Kendisi ülkemizin her yerindeki hizmetleriyle yakından tandığımız bir şahsiyettir.Çıktığı yolda hayırlı neticeler almasını ülkemiz için milletimiz için herkes için temenni ederiz. Umut ediyoruz ki Kasımpaşa Spor'u ziyareti ilk ziyareti olur. Daha sonra da kendisini her zaman bekliyoruz " dedi.

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Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Murat Kurum ise, "Bugün İstanbulumuzda yine çok kıymetli olduğunu düşündüğümüz Kasımpaşa Spor kulübümüzü ziyaret ediyoruz ve burada Mehmet Fatih Saraç başkanımız, yönetimimiz yine Kasımpaşasporumuzla ilgili burada mücadele eden arkadaşlarımızla biraraya geldik. Gerçekten hem tesis anlamında hem kulübümüzün Süper Lig'e çıktığı günden beri yapmış olduğu başarılı çalışmalar anlamında örnek diyebileceğimiz kulüplerimizden bir tanesi. Aldığımız bilgiler kulübümüz herhangi bir borcu olmadan kendi içinde, altyapılarında, akademilerinde, futbolcular yetiştirerek hem kulübümüze, hem de ülkemize katma değer sağlayan ve bu anlamda da tesisleriyle de tüm Türkiyemizin örnek aldığı bir kulübümüz. Ben bu anlamda gerçekten kıymetli başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum" dedi

"ARMASINDA AY YILDIZIMIZ VAR"

Kasımpaşa Spor'un tarihine ve kuruluş hikayesine de değinen Kurum, "Kuruluşu Milli Mücadeleye dayanan ve başarıları da köklü tarihinden gelen bir kulübümüz. 1948 yılında gerçekleştirilen dünya olimpiyatlarında olimpiyat şampiyonu olan güreşçilerimiz var. Burada üç güreşçimiz, Gazanfer Bilge, Mehmet Okdal ve Ahmet Kireççi'nin başarılarından dolayı Kasımpaşa Spor Kulübümüzün armasında ay yıldızımız var. Türkiye'de iki tane böyle kulübümüz var. Bir tanesi de Kasımpaşa Spor Kulübümüz" dedi.