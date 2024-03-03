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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım

Güncelleme Tarihi:

#MURAT KURUM#AK PARTİ#Secim2024
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 12:54

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 'Nasıl ki Manavgat’ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul’da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım.' dedi. Afetzede İbrahim Deniz Manavgat'taki orman yangını sonrası yaşadığı süreci anlatırken, 'Yangından sonra bana 15 günde ev yaptı, Murat Kurum verdiği sözü tutar, İstanbul’u başka bir İstanbul yapar.' dedi.

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Manavgat’ta 2021 yılında çıkan orman yangını sırasında “Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam” diyerek felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaşan Murat Kurum, yanan evde çiftin yaşamlarını sürdürdüğünü görünce, ‘Sizi başka bir yere yerleştirelim’ teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti. Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları bitince ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istedi. Çiftin evi, 15 günde teslim edildi.

İbrahim Deniz şu anda İBB Başkan adayı olan Murat Kurum’u anlattı ve “Benim oğlum İstanbul’u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul’a sözü verdiyse o işi yapar.” dedi.

'İSTANBUL’DA İSTANBULLULARIN HER ANINDA HEP YANINDA OLACAĞIM'

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nasıl ki Manavgat’ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul’da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım.' ifadelerini kullandı.

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#MURAT KURUM#AK PARTİ#Secim2024

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