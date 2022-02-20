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AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Türkcan'ın babası hayatını kaybetti

#Semih Türkcan#Abdullah Türkcan#Kalp Krizi
AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Türkcanın babası hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen Kosova Özel Etkinliği gecesinde kalp krizi geçiren, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Türkcan’ın babası Abdullah Türkcan (59), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Mustafakemalpaşa Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneğinin düzenlediği Kosova Özel Etkinliği gecesine katılan AK Parti Mustafakemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Semih Türkcan’ın babası Abdullah Türkcan, etkinlik sırasında fenalaştı. Çevresindekilere "Fenalaşıyorum" diyerek salon koridoruna çıkan Türkcan bu alanda yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesi ile hayata dönen Türkcan'ın tekrar kalp krizi geçirdiği belirlendi. Burada yapılan müdahalelerin ardından Abdullah Türkcan Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Türkcan’ı, hastaneye gelen AK Parti Bursa milletvekili Dr. Mustafa Esgin de kalp masajı yaparak hayata döndürme çalışmalarına yardımcı olduğu öğrenildi.

2012-2021 yılları arasında Mustafakemalpaşa Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneğinin başkanlığını yapan evli ve 2 çocuk babası Abdullah Türkcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrası ise etkinlik iptal edildi.

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#Semih Türkcan#Abdullah Türkcan#Kalp Krizi

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