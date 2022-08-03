AK Parti İl Başkanlığından "İstanbul'un kayıp 1000 günü" toplantısı

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Beyoğlu'nda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu katıldı.

Basın toplantısı İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Tevfik Göksu yaklaşık 2 saat süren 100 sayfalık bir sunumla 1000 günde İBB tarafından yapılan ve yapılmayanları aktardı.



GUGUK KUŞU BENZETMESİ

Kabaktepe, "Bilirsiniz guguk kuşları yuva yapmaz, kuluçkaya yatmaz. Yuva yapan bir kuşun yuvasına kendi yumurtasını bırakarak yavrusunu başka kuşa büyüttürür. Başkasının hizmetine konan anlayış ve yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Sayın İmamoğlu, ne yazık ki İstanbul'a değer katacak hiçbir projeyi kendisi ve ekibi üretmekten ziyade rahmetli Kadir ağabey döneminde başlamış projelerin bir kısmını devam ettirmiş ve bitirmiştir. Bunu da tebrik ediyoruz. Ancak başta Eyüp'teki hafif tramvay olmak üzere, en son açılan Halk Ekmek Fabrikası olmak üzere bunun bir guguk kuşu mantığıyla AK Parti döneminde yüzde 70-80'i bitmiş projelerin sanki tamamının kendi dönemlerinde planlanmış mantığı ile yapılmasını esefle karşıladığımızın altını çiziyoruz" dedi.

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"ESKİ DÖNEMLERDE BAŞLANMIŞ PROJELER"

Göksu ise, "Yönetim değiştikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o karşılaşmış olduğu muhteşem manzara karşısında bir paniklemeye girdi. Şöyle düşünüyordu; İstanbul'da koltuğa oturduğum zaman 3-5 tane enkaz noktası tespit ederim. O enkaz noktalarını ortaya çıkartırım ve ben parlarım. Ama İstanbul'da yapılması gereken yapılmış. Nereye baksa, hangi alanda bir ufuk, bir vizyon geliştirmek istese AK Parti onları yapmış ya da projelendirmiş." diye konuştu.

Mehmet Tevfik Göksu, yaptığı sunumda 643 makama 1717 makam aracı alındı iddialarına değinerek Yenikapı Meydanı'nda sergilenen araçlardan bahsetti, durumun böyle olmadığını dile getirdi. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin yaptık dediği bazı projelerin eski dönemlerde başlanmış projeler olduğunu öne sürdü.

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"114 PROJE DURDURULDU"

Göksu, bazı projelerin 'Temel atmama ' törenleriyle durdurulduğunu söyleyerek ," İstanbul'daki çocukların, doğanın geleceğini yok edecek bir şeyin durdurmasını yaptı. Silahtarağa arıtma tesisi" ifadelerini kullandı.

Göksu, 11 milyar liralık ihale bedeli olan toplam 114 projenin durdurulduğunu belirtti.

Mehmet Tevfik Göksu " Şu anda İstanbul'da konuşacak olsak en büyük sorun yada çözülmesi gereken insanların beklediği en önemli alanlardan bir tanesi ulaşımla ilgili iyileşme, öbürü nedir deprem" diyerek bu alandaki bazı projelerinde durdurulduğunu ileri sürdü.

"KESİNLEŞMİŞ BORCU 57. 6 MİLYAR"

Göksu, "Ben ekonomik olarak iflas etmiş bir belediye aldım diyor. Madde madde size söyleyeyim. Biz İBB'yi teslim ettiğimizde İBB'nin borcu 28. 525 milyar. Bu 28,5 milyar borcun yaklaşık 6 milyarı İSKİ ve İGDAŞ emanetlerinden oluşuyordu. Yani belediyeye ait başka bir kuruma ait paraydı. 5.2 milyarı da müteahhitlere ait olan geçmiş borçtu. Geriye kalan 30 yıl uzun vadeli borcumuz yaklaşık 17 küsür milyarlık uzun vadeli borcumuz vardı biz teslim ettiğimizde. Peki bugün İstanbul ne noktada? Şu anda yılbaşı itibariyle kesinleşmiş borcu 57.6 milyar lira" ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu trafik yoğunluğunda da , "Cumhuriyet Halk Partisi ve İmamoğlu döneminde İstanbul birinci oldu. Şu anda dünyada trafik yoğunluk açısından birinciyiz" diye konuştu.

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VAATLERİN YÜZDE 5.9'U YAPILDI

Yaptığı sunumda İBB reklam giderlerine de değinen Göksu, " Reklama ayırdığı para 849 milyon, kentsel dönüşüme ayırdığı para 492 milyon. aslında bütün zihniyeti ortaya koyan bir tablo" ifadelerini kullandı. Hükümet ve İBB meclisinin İBB yönetimini engellediği iddialarının ise gerçekçi olamadığını öne süren Göksu aksine daha fazla kaynak aktarıldığını öne sürerek rakamlar paylaştı. Tevfik Göksu, 2020 Haziran ayında bir aylık merkezi idareden İBB'ye gelen paranın 1 Milyar 185 milyondan Haziran 2022'de 7 Milyar 161 milyon liraya çıktığını söyledi. Vaat edilen projelerin durumunu anlatan Göksu, vaatlerin gerçekleşme oranıyla ilgili yapılan proje oranının yüzde 5,9, yapılmayan yüzde 83, kısmen yapılanın ise yüzde 11,1 olduğunu iddia etti.