AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan üç büyüklere ziyaret... 'Süper Kupa deprem bölgesinde oynansın' teklifi

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü'nü ziyaret etti. RAMS Park'ta gerçekleşen ziyarette, Kurum'u Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek karşıladı. Kurum ve Özbek görüşmelerin ardından Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Kurum'a Galatasaray tarafından Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel olarak tasarlanan Galatasaray forması hediye edildi. Kurum, sporda tesisleşmenin, altyapının ve spor turizminin önemine değindi, 6 Şubat Depremi'nde İstanbul kulüplerinin desteklerine, çalışma ve çabalarına teşekkür etti.

"KULÜPLERİMİZ TAKDİRE ŞAYAN BİR DURUŞ SERGİLEDİLER"

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6 Şubat depremlerinde yaşananlara değinen Kurum, "Gerek konteyner kent gerek kalıcı konutlar noktasında kulüplerimiz bu kadar finansal yükleri olmasına rağmen gerçekten takdire şayan bir duruş sergilediler. Bu manada da spor kulüplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"İSTANBUL KULÜPLERİMİZİN ZİYARETLERİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyaretiyle ilgili konuşan Kurum, "Sporu, sporcumuzu, İstanbul'un rengini temsil eden üç büyük kulübümüzü ziyaret etmiş olacağız. Ardından da yine İstanbul kulüplerimizin ziyaretlerine devam edeceğiz. Galatasaray'ımız çok köklü bir kulübümüz. Yüz yılı aşkın bir geçmişi olan, başarıları olan UEFA kupasıyla, Avrupa Şampiyonaları'ndaki başarısıyla, Türkiye liglerindeki başarısıyla hepimizin göğsünü kabartmış bir kulübümüz." ifadelerini kullandı.

"HER MAHALLEDE SPOR TESİSİ OLSUN İSTİYORUZ"

Mahallelerde spor tesislerinin inşa edileceğini ve geliştirileceğini ifade eden Kurum, "İstanbul'un her mahallesinde, her sokağında spor tesisi olsun istiyoruz. Burada büyük kulüplerimizle, amatör spor kulüplerimizi birleştireceğimiz, onlara destek olacağımız, orada gençlerimizi yetiştireceğimiz tesisleri hızlı bir şekilde inşası bizim için çok çok kıymetli, çok çok değerli. Bunun için de bütün mahallelerimizde gençlerimizin, kadınlarımızın spor yapabilecekleri güvenli, huzurlu spor yapabilecekleri tesislerin inşasını da gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki burada yeni gençlerimiz başarılar elde etsin. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın. Bizim göğsümüz kabarsın. Ülkemizi hem yerelde hem de uluslararası arenada temsil etsin. Bütün kulüplerimizin bu manada gerek sporcu yetiştirebilmeleri için gerek spora ve sporcuya destek olunması için biz bu tesislerin inşasında ama maddi ama manevi ama teknik olarak bu destekleri yapıyor olacağız ki burada gençlerimiz altyapı tesislerinde yetişsin ve inşallah bu tesislerde de bizim göğsümüzü kabartacak arkadaşlarımız, futbolcularımız, sporcularımız yetişsin. İstiyoruz ki burada yeni Metin Oktay'lar, yeni Fatih Terim'ler yetişsin ve o futbolcularımız bizi her alanda temsil etsin." dedi.

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"AVRUPA ŞAMPİYONALARINI İNŞALLAH İSTANBUL'DA YAPACAĞIZ"

Kurum, "Avrupa Şampiyonalarını inşallah İstanbul'umuzda yapacağız. İstanbul'umuzun spor turizmini arttıracağız ve hem basketbolda, hem futbolda, hem diğer branşlarda da futbol takımlarımız, basketbol takımlarımız, başarıdan başarıya koşacaktır." şeklinde konuştu.

"HAK EDEN KAZANSIN DİYORUZ"

Ligdeki rekabet durumuyla ilgili soruya yanıt veren Kurum, "Kulübümüz dişe diş bir mücadele gerçekleştiriyorlar. İnşallah hak eden kazansın diyoruz. İkisi de bizim çok değerli kulübümüz. Beşiktaş'ımız da inşallah toparlanacaktır başkanımızla konuştuk." dedi.

"İSTANBUL'UN TÜM KULÜPLERİNİN TARAFTARIYIM"

Hangi futbol takımını desteklediği sorulan Kurum, "Tabi ki bizim de gönül verdiğimiz bir takımımız var ama ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak İstanbul'un tüm kulüplerinin taraftarıyım. Bunu sözde değil icraatta da göstereceğimi 1 Nisan sabahı tüm İstanbullular görecektir. Bir telefon kadar başkanlarımıza ve kulüplerimize yakın olacağız ve oturup spor için, sporcularımız için, İstanbul'un gençleri için yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bundan önce böyle yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE BU SEÇİME HAZIRLANIYOR"

"Türkiye bu seçime hazırlanıyor. Sayın Bakanımızın ziyareti de bu seçimdeki faaliyetleri ile ilgili ve Galatasaray'a yapacağı projelerle ilgili çok doyurucu bilgiler aktardı." ifadelerini kullanan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sayın Bakanla bizim Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 sene evveline kadar gidiyor, özellikle kendisinin 6 Şubat'taki deprem felaketinde çok yakın bir işbirliğimiz oldu." dedi.

"ŞAHSİ KANAATİM İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS OLDUĞUDUR"

Özbek, "Şahsi kanaatim, Sayın Bakanın İstanbul için bir şans olduğudur. Faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim. Bu konuyla ilgili olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nin Türkiye ve İstanbul için hayırlı olmasını diliyorum, Sayın Bakanıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.

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KURUM'DAN BEŞİKTAŞ'A ZİYARET

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat'la görüşme gerçekleştiren Kurum daha sonra açıklamalarda bulundu. Kurum, bir basın mensubunun maç günleri oluşan trafikle ilgili sorusuna, "Trafik çilesi sadece taraftarın değil tüm İstanbullunun bugün yaşadığı bir durum. Trafik sorununun çözümüne ilişkin gerekli adımları hızlı bir şekilde acil eylem planları çerçevesinde atacağız. Beşiktaş taraftarı maça gelen tüm kardeşlerimiz güven, huzur içerisinde ve zamanında maça yetişebilecekler" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş JK Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş Spor Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Beşiktaş Spor Kulübü İkinci Başkanı Hasan Yücel, Kurum'u tesis girişinde karşıladı. Arat'la görüşme gerçekleştiren Kurum'a daha sonra Cumhuriyet'in 100'üncü ve Beşiktaş'ın 120'nci yılına özel olarak tasarlanan ve arkasında ismi ve 34 numaranın da yazılı olduğu iki Beşiktaş forması hediye edildi. Ziyaret sonrasında Kurum basın açıklaması yaptı.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Beşiktaş kulübüne gerçekleştirdiği ziyaretin önemine vurgu yapan Kurum, "Beşiktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklı olanını severim" sözünü yerine getiren bir kulübümüzdür. Biz de bugün aynı duygularla zeki, çevik, ahlaklı Türk gençliğinin yetişmesi alanında da elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız. Biz göreve geldiğimizde her türlüğü desteği bu manada gençliğimize İstanbulumuza vereceğimizi de kıymetli başkanımıza ifade ettik" dedi.

"İSTİYORUZ Kİ OLİMPİYAT OYUNLARI, SPOR ORGANİZASYONLARI YAPILSIN"

Tesisleşmenin önemine vurgu yapan Kurum, "İstiyoruz ki burada Avrupa Şampiyonaları, Olimpiyat oyunları, büyük spor organizasyonları yapılsın. Aynı zamanda bu tesisler spor turizmine de destek sağlamış olacak ki spora gelen turistimiz diğer turistimize oranla 3-4 kat daha fazla harcama yapıyor. Bu da İstanbul'un doğrudan üretimine, ticaretine, istihdamına katkı da bulunacak" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE MAÇA YETİŞEBİLECEK"

Bir basın mensubunun maç günleri stadyum çevresinde oluşan trafikle ilgili sorusuna yanıt veren Kurum, "Trafik çilesi sadece taraftarın değil tüm İstanbullunun bugün yaşadığı bir durum. Trafik sorununun çözümü ilişkin gerekli adımları hızlı bir şekilde acil eylem planları çerçevesinde atacağız. Beşiktaş taraftarı maça gelen tüm kardeşlerimiz güven, huzur içerisinde ve zamanında maça yetişebilecekler. Gelip burada saatlerce beklemek zorunda kalmayacaklar buna ilişkin de projelerimiz var önümüzdeki süreçte detaylıca açıklayacağız. Toplu ulaşımla kulüplerimize taraftarımıza destek olacağız" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat ise, "İBB Başkanlığı adına camiam adına başarılar diliyorum. Bu ziyaret fevkalade anlamlı oldu bizim için. 100'üncü yıl formamızı hediye ettik. Katılacağınız bu yarışta başarılar diliyoruz" dedi.

FENERBAHÇE'YE ZİYARET

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Kurum, Ali Koç ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Farklı renklere gönül versek de acımız, hüznümüz hep aynı, sevincimiz ortak. Asrın felaketinde tüm kulüplerimiz bu manada deprem bölgesi için, depremzedelerimizin acılarına ortak olmak için seferber oldu. Konteyner kent, çadır kent için mücadele verdik. Oradan elimizi hiç çekmeyeceğiz dedik. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böylesi bir organizasyonda öncülük edecek. Tüm İstanbullu kardeşlerimizle onları unutmadığımızı hatırlatacağız. Böylesi organizasyonlar bizim için çok değerli. Önümüzdeki sezondan itibaren İstanbul sporun merkezi olacak dedik. Her yıl İBB olarak İstanbul CUP turnuvasını düzenleyeceğiz. Burada maçlar yapılacak ve İstanbullularla gelecek sezonlara hazırlık yapacağız. Buradan bu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe milyonlarca taraftarının gönlünün fethetmiştir. Bu manada sporun her alanında milletimizi gururlandırmış bir kulübümüzdür. Biz de sporumuz için çalışacağız. Tüm mahallelerimizde sporu yaygınlaştıracağız. Göreve geldiğimizde de takımlarımızla uyum içinde, güle oynaya maça gideceğimiz maçlarımızı yapmış olacağız. İstanbul'u yeni statları ile, şehrin her mahallesine yayılan spor alanları ile donatacağız. Hem ulusal hem uluslararası turnuvaların yapıldığı şehir olacak. Bu büyük organizasyonları İstanbul'a getirerek şehrimizi spor turizminin merkezi haline getireceğiz.

SÜPER KUPA DEPREM BÖLGESİNDE OYNANSIN TEKLİFİ

Basın toplantısının sonunda söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın deprem bölgesinde oynanması için teklifte bulundu.