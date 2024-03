AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan anket sorusuna yanıt: Nisan gelecek dertler bitecek

Haberin Devamı

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen 'Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye' programında spor, sanat ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum katıldığı program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen 'Rakibiniz İmamoğlu ile ortak yayında İstanbul'u konuşmak ister misiniz' sorusunu yanıtlayan Kurum, “Ekrem Bey'in İstanbul'u önce özne olarak görmesi lazım. İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değil. İstanbul'un eğer sorunları konuşulacaksa İstanbul konuşulacaksa, biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış farklı farklı gündemleri geçmiş beş yılda olduğu gibi yine bugüne taşımak olduğu için, bir senaryo ve o senaryonun peşinden koşmak olduğu için, bu çerçevede bakış açısı samimi değil. O yüzden İstanbul'un metrosunu konuşacaksa, İstanbul'un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul'un geleceğini ,İstanbul'un yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya ve her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek. Yani sen İstanbul dışında her işle uğraşacaksın, İstanbul dışında her türlü gündemi takip edeceksin ama özne İstanbul olduğunda maalesef o durumdan uzak duracaksın. Sonra da ben İstanbul ile ilgili bu konuları konuşmak istiyorum daveti edeceksin, samimi bir davet değil. Önce İstanbul'u düşündüğünü kendisi bir göstersin. Projeleriyle, duruşuyla, bakışıyla İstanbul'un geleceği adına, vatandaşlarımızın bu sorunlarını çözmek adına bu samimiyeti göstersinler sonra bizi davet etsinler" ifadelerini kullandı.

“ANKETLERDE ÖNDEYİZ"

Kurum kendisine yöneltilen 'Anket sonuçları ne durumda' sorusuna ise, “İçerideki salonu gördüyseniz, anket sonucu işte budur. Saha da aynısını söylüyor. Anket her zaman sahadır. Sahanın gücüdür. Sahanın sesidir. Sahanın duygusudur, sahanın size sarılma isteğidir, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. O yüzden zaten burada Ekrem başkan ne yapacağını şaşırdı. CHP anlayışı ne yapacağını şaşırdı. İttifak yapıyor musunuz sorusuna cevap veremiyorlar, yaptık demiyorlar, yapmadık demiyorlar. Yani böyle savruluyorlar. O yüzden çok güzel gidiyor, anketlerde de öndeyiz. Zaten anket firmaları da bunları paylaşıyorlar. İnşallah biz 31 Mart'ta şunu söylüyoruz; Nisan gelecek dertler bitecek. Nisan gelecek, İstanbul'un, İstanbulların yüzü gülecek" diyerek cevap verdi.

“İSTANBUL'UN GÜNDEMİNDE OLMAYAN HİÇBİR İŞ BİZİM GÜNDEMİMİZDE OLMAYACAK"

Kendisine yöneltilen 'Kanal İstanbul ile ilgili aktifleşecek bir proje olacak mı sorusunu yanıtlayan Kurum, "Gündemde olmayan bizim gündemimizde olmayacak diye bunu ısrarla söylememize rağmen sizde ısrarla temcit pilavı gibi Kanal İstanbul da Kanal İstanbul diye soruyorsunuz. İstanbul'un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok diyoruz. Bunu söylememize rağmen yine soruyorsunuz. Vefat 53 bin diyoruz, 153 bin dediniz diyorsunuz. Anlayamıyorum ben sizi dolayısıyla. Yine cevap vereyim. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim gündemimizde olmayacak. Net bir şekilde altını çiziyorum. Kanal İstanbul ile alakalı durum budur. Bizim önceliğimiz metro, önceliğimiz deprem, önceliğimiz vatandaşımızın huzuru, gençlerimizin geleceği, orada yapılan ihaleyle ilgili yine gündem değiştirme çabalarını görüyoruz. O telaş var ya o telaş, şimdi ne yapsak da gündemi farklı alana çeksek telaşı bu. O arsa Emlak Konut genel müdürüyken bizim aldığımız bir arsa. THY personeli için orada yapmış olduğumuz bir proje. Bu projenin kanalla alakası yok, ilgisi yok. Orada Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğümüzün vatandaşımızın konut edinmesi amacıyla yapmış olduğu bir iş. O yüzden sizlere tavsiyemiz oradaki ev alacak kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olun. Bu mutluluk hepimizin mutluluğu. İstanbul'un yarınları için bir yatırım yapılacaksa bu hepimiz için güzel bir şey. Konut fiyatları nasıl düşecek konut yapmadan? İnsanlar geleceğe umutla nasıl bakacak sağlam, güvenli yuvaları olmadan? Deprem endişesini nasıl atacaklar ev yapılmadan? Dolayısıyla bu bakış açısı önemli. Bizim 31 Mart'ta insanlarımıza, İstanbulumuza, İstanbul'a hizmeti anlatmamız lazım. İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatmamız lazım. İstanbul ile ilgilenmemiz lazım. İstanbul dışındaki gündemler İstanbul'a faydası olan işler değil. Bir kez daha bunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.