AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Yarı zamanlı çalışan bir yönetim var... Sadece İstanbul'a odaklanacağız

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy'deki Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği'ne ziyarette bulundu. Dernek başkanı Mehmet Salih Çelik tarafından karşılanan Kurum’a, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Cuma Parlak, AK Parti Bakırköy İlçe Başkan Yardımcıları Ali Yahşi ve Ramazan Demli eşlik etti.

Minibüs şoförlerinin sorunlarını dinleyen Kurum ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada sözlerine, “Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli dostlar, sevgili şoför kardeşlerim, sizleri ve İstanbul’umuzun ağır trafiğinde direksiyon sallayan tüm şoför kardeşlerimi öncelikle sevgiyle saygıyla hürmetle selamlıyorum. Kıymetli başkanım sorunlarını bize iletti tüm kamuoyunun önünde ve biz de not aldık. İnşallah sorunları çözme adına biz de elimizden gelen desteği yapacağız.” diyerek başladı.

Haberin Devamı

HER ŞEYİ 70 GÜN SONRA YENİDEN BAŞLATACAĞIZ

Bakanlığı döneminde 81 ilimizin her birinde vatandaşın sorunlarını çözmek adına da gerekli her türlü desteği iradeyi göstermeye gayret ettiğini belirterek, “İstanbul’un 39 ilçesine hizmet etmeyi de bir şeref olarak gördük. Bu şerefle sokaktaydım. Bugün olduğu gibi her zaman da sizin sıkıntılarınızı dinlemek, onlara çözüm bulmak için de bu istişarelerimizi yaptık. Siz söyleyeceksiniz biz dinleyeceğiz, siz isteyeceksiniz biz yapacağız. Biz hep böyle çalıştık, böyle gördük, böyle öğrendik. Her şeyi İstanbul’da 70 gün sonra yeniden başlatacağız diyoruz. Çünkü biz ‘Yeniden İstanbul şimdi İstanbul sadece İstanbul’ diyoruz. Ve şunu biliyoruz ki İstanbullu kardeşlerimiz bizi hasretle, özlemle bekliyor.” dedi.

“İstanbul’a hizmet etmek için dertli olacaksınız, milletin sorunlarını çözmek için çalışacaksınız”

Haberin Devamı

“İstanbul gibi 16 milyon nüfusu olan, onlarca ülkeden daha büyük bir şehirde iş yapmak kolay değil. Üreteceksiniz, dertli olacaksınız ve bu dertlerle birlikte milletin sorunlarını çözmek için çalışacaksınız.” diyen Kurum, “Her iş zordur ama gerçekten sizin yaptığınız iş hepsinden daha zor diyebiliriz. Bu trafik sıkışıklığında, bu karmaşada direksiyon sallamak gerçekten çok zor. Bunun için de şunu söylemek istiyoruz. İstanbul’u anlamak isteyen, bu şehrin insanlarının ne demek istediğini önce sizlerden dinleyecek. Şoförlerimizden esnafımızdan dinleyecek.” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN YARI ZAMANLI ÇALIŞAN BİR İBB YÖNETİMİ MEVCUT”

Haberin Devamı

İstanbul’un yeniden eserler şehri olması için çalışacaklarını belirten Kurum, “Bugün yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul’a, İstanbul halkına harcamıyorlar. Bu şehrin sorunlarına vakıf olduklarını düşünmüyorum. Az önce başkanım da ifade etti. Minibüsçünün bir derdi varsa gelip dinleyeceksin, can kulağıyla dinleyeceksin. Çözüm için bir irade ortaya koyacaksın ki bu iradelerin de ortaya konulmadığını net bir şekilde görüyoruz. Bir mahallede, bir semtte, bir ilçede, bir ilde yatırım yapılıyor mu, şantiyeler çalışıyor mu, toplu konutlar inşa ediliyor mu, dükkanlar işliyor mu, esnafın rahat mı, hangi mahallelere hizmet gidiyor hangilerine gitmiyor, milletin sıkıntıları çözülüyor mu çözülmüyor mu bunların hepsini şoför kardeşlerimden öğrenebilirsin. Bu yüzden 5 yılda bu şehre kimin neler yaptığını en iyi siz biliyorsunuz ve ne yapmadığını da en iyi siz biliyorsunuz. İşte bu yüzden sizi görmeyen sizi dinlemeyen İstanbul’u anlayamaz. Ben büyük bir gururla söylüyorum AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daima sizi görüyor sizi dinliyor sıkıntılarınızı dertlerinizi sorunlarınızı çözmenin de gayreti içerisinde oluyoruz.” dedi.

Haberin Devamı

AK Parti olarak minibüslerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisten geçirdiklerini belirten Kurum, “Ben size kardeşiniz olarak şu sözü veriyorum. Biz attığımız her adımda esnafımızla, minibüsümüzle, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte istişare edeceğiz. Birlikte karar alacağız, birlikte bu kararı hayata geçiriyor olacağız.” dedi.

“TÜM BİRİKİMİMİZLE, TÜM ENERJİMİZLE, TÜM TECRÜBEMİZLE SADECE İSTANBUL’A ODAKLANACAĞIZ.”

Merkezinde İstanbul’un olduğu bir belediyecilik anlayışını yeniden İstanbul’a getireceklerini belirterek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla her zaman milletimizin yanında olmamız gerekir. 25 yıllık iş hayatımda hep bu anlayışla çalıştım, nerede bir deprem olsa, nerede bir afet olsa, sel olsa, yangın olsa biz milletimizin hemen dizinin dibindeydik. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık hiçbir zaman da inşallah bırakmayacağız. 81 ilimize 500’ü aşkın ziyaret yaptık. Şimdi tüm birikimimizle tüm enerjimizle tüm tecrübemizle sadece İstanbul diyeceğiz ve İstanbul’a odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

31 Mart akşamı İstanbul’un yeniden liyakatli kadrolara teslim edileceğini belirten Kurum, “İstanbul’da oluşan bu duraklama dönemini fetret dönemini Bakırköy’le, İstanbul’un 39 ilçesiyle bitireceğiz. Bakırköy’de tecrübe abidesi Ali Talip Başkanı’mı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de Murat kardeşinizi destekleyeceksiniz. İstanbul muradına erecek, inşallah yeniden yükseliş dönemine başlayacak.” diyerek sözlerini tamamladı.