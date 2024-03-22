AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Verdiği vaatleri hatırlamıyorlar ama 30 yıl önceki hikayeyi çok iyi hatırlıyorlar

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Maltepe mitingine katıldı. Kurum, “Vatandaşımız bizi aradığında biz vatandaşımızın yanında olacağız ve el ele vereceğiz yapacağız. Aziz İstanbul'umuzu hak ettiği o güzel günlere kavuşturacağız. Önce depremle ilgili deprem dönüşümünü yapacağız. 650 bin konutumuzu onlar istese de istemese de biz milletimizle el ele vereceğiz yapacağız. Ulaşım çilesini yine bitirecek olan kadrolar işte buradadır.

Ulaşım çilesine ilişkin verdiği vaatleri bile hatırlamıyorlar ama 30 yıl önce köftecideki köfte hikayesini çok iyi hatırlıyorlar. Ama verdiği vaadi hatırlamıyorlar. Çünkü İstanbul'a ilişkin bir hayalleri yok, dertleri yok. İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar.

İşte Kırklareli belediye başkanına diyorlar ki 'sen aday olma, gel biz sana İstanbul'dan makam verelim, mevki verelim sen yeter ki aday olma, bizim önümüze geçme' diyorlar.

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Kendi arkadaşları diyor. Şimdi bu anlayış İstanbul'u nereye götürür. Ancak bunların yaptığı İstanbul'un kaynaklarını israf etmek. İstanbul'un geleceğini ihmal etmek ve işte buranın kaynaklarını, paralarını israf ederek kendi geleceklerini inşa etmek için mücadele veriyorlar" diye konuştu. dedi.

“İSTANBUL'UN HAKKINI İSTANBUL'A TESLİM EDECEĞİZ"

Kurum, “Orada balya balya paralarla, orada fotoğraf veriyorlar, kule yapıyorlar. Millete hizmet etsene. Gidip israf edeceğine, Maltepe'nin o otobüs eksiğini gidersene. Gidip israf edeceğine, Maltepe'nin beklediği kentsel dönüşümü yapsana.

Yapmazlar böyle bir dertleri yok. Çünkü bunlar İstanbul'dan bihaber, İstanbul'un sorunlarını bilmiyorlar. Sorunlarıyla ilgilenmiyorlar ama siz merak etmeyin, biz İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz. İstanbul'un parasını İstanbul'a harcayacağız. Maltepe'nin parasını gözümüz gibi koruyacağız, emanet bileceğiz ve o emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız. İşte ulaşımda da aslında her işte olduğu gibi, maalesef bir adım atmadılar.

Otopark sorununu çözemediler. Taksi problemine ilişkin bir adım atmadılar. Metroda 230 kilometre metro yapacağız dediler maalesef burada da sözlerini tutmadılar. Ve dünyanın en fazla metro ihalesinin iptal edildiği bir anlayışla karşı karşıyayız. Şu 5 yılda geriye dönüp baktığınızda İstanbul'da hatırlayacağımız ne var biliyor musunuz?

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Balya balya paralar, metro hatlarının iptal edilmesi, Sancaktepe metro hattına hafriyat dökülmesi, Dolmabahçe Levazım Tüneli'ne beton dökülmesi, engellendik, yaptırmadılar, ettirmediler, bundan başka bir şey hatırlıyor muyuz?

Şu koca 5 yılda İstanbul'a bıraktığınız eser işte maalesef bu. Yani şimdi o metrobüs kuyruklarında, metro duraklarındaki çileyi görüp hiçbir utanma, hiçbir arlanma yok.

Yani o manzara, o eser sizin eseriniz. Bunların tek bir sebebi var o da İstanbul'a karşı ilgisizlik, beceriksizlik, ihmalkarlık, yatırım yapmadıkları gibi bizim bu manada yaptığımız işlere de sahip çıkmaya çalışıyorlar.

Bunların maalesef dikili bir eserleri olmadığı gibi İstanbul'a iş yapmakla ilgili de bir beklentileri, bir hayalleri yok" ifadelerini kullandı.