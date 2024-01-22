AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum projelerini tanıtacağı günü duyurdu

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş'ta esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretine, Sinanpaşa İş Merkezi'nin önünde başlayan Kurum, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

"DİKEY BAHÇELERİMİZ GERİ GELİYOR"

Bir çiçekçinin önünde konuşan Kurum, "İklim değişikliği ile mücadeleyi yapabilmeniz için yeşil alanlarınızı artırmanız korumanız lazım. İklim değişikliği ile mücadele konusunda yutak alan dediğimiz yeşil alanların sayısını artırmanız lazım. Biz 2053 net sıfır emisyon hedefi koyduk, bu hedef için sizin doğayı, çevreyi korumanız lazım. Sözde çevrecilik olmaz. Dikey bahçelerimiz de geri gelecek. Yeni bahçelerimizi, parklarımızı 'Mahalle parkları' geliyor, Mahalle Millet Bahçeleri geliyor, her mahallede bahçemiz, çiçeklerimiz olacak, çocuklarımız ailelerimiz orada huzur ve güven içerisinde oynayacak" dedi.

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"ÇALIŞMALARI PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 11'DE İSTANBULLULARLA PAYLAŞIYOR OLACAĞIZ"

Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı'nı ziyaret eden Kurum, balıkçı esnafıyla; satışları, balık fiyatlarını ve balıkçı esnafının sorun ve önerilerini konuştu. Kurum, burada basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir basın mensubunun İstanbul'da yerel seçimlere dair proje lansmanının gerçekleşeceği tarihe dair sorusunu yanıtlayan Kurum, "Burada aylardır bilim insanlarıyla yapmış olduğumuz çalışmaları Perşembe günü saat 11'de büyük bir coşku ve katılımla tüm İstanbullularla paylaşıyor olacağız. Ardından 3 lansmanımız daha olacak. Hem deprem dönüşümü, hem trafik çilesini ortadan kaldıracak çözümlerimizle alakalı, hem de İstanbul'un yeşilini artıracak, mavisini koruyacak ve paylaşan, sosyalleşen mutlu olan İstanbul'u anlatan projelerimiz de diğer lansmanlarımızda anlatılıyor olacak. Bizim gündemimiz, her zaman söylüyoruz, İstanbul olacak, İstanbul'un sorunları olacak." dedi.

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"MİLLETİMİZİN BİZDEN BEKLEMEDİĞİ İŞLERLE UĞRAŞMAYACAĞIZ"

Bir basın mensubunun 'Kanal İstanbul' ile ilgili sorusunu yanıtlayan Kurum, "İstanbullunun gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak. İstanbul halkı neyi istiyor, neyi bekliyorsa onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız. Beklentileri karşılayan projeler yapacağız, öncelik sıralaması olacak. Öncelik neyse milletimiz bizden ne bekliyorsa onu yapacağız. Milletimizin bizden beklemediği işlerle, dedikodularla iftiralarla İstanbul'un gündeminde olmayan işlerle uğraşmayacağız. Altını çizerek ifade ediyorum" diye konuştu.

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"ULAŞIMA İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Bir vatandaşın toplu ulaşım fiyatlarını yüksek bulduğunu belirtmesi üzerine Kurum, "Zammı bırakın, indirim yapacağız. Vatandaşımız ne istiyorsa, nasıl mutluysa." şeklinde yanıtladı. Vatandaşın, toplu ulaşım ile ilgili söylemlerine devamı üzerine, "Manzara bu değil mi?" ifadelerini kullandı. Kurum, Beşiktaş Kartal Heykeli'nin çevresinde bekleyen polislerle de sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı