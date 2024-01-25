AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum projelerini açıkladı: İki yakaya iki büyük tünel, Silivri'ye metrobüs

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'İstanbul’u karmaşadan kurtaracak projelerimiz; gençlerimiz, çocuklarımız, annelerimiz, emeklilerimiz için müjdelerimiz var.' paylaşımında bulunan Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda konuştu.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün bu salonda varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, bizi bir evlat gibi kardeş gibi bağrına basanlara, 'İstanbul hepimizin' diyerek destek veren tüm arkadaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Umutsuzluğu değil umudu konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul' zamanı diyeceğiz. Bugün hep birlikteyiz. Sanatçılarımızla, sporcularımızla, engelli kardeşlerimiz, gençlerimizle beraberiz. Bugün bu salondaki herkesle ellerimizi İstanbul için birleştirdik. İstanbul vizyonu ihmal edilmiş, bu şehrin kötü gidişatını durduracak sonuçtur. İstanbul Vizyonu en çok da halkın vizyonudur.

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Burası İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekanlardan bir mekan değildir. Dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı medeniyetleri buluşturan bir şehirdir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti, kıtalara yayan erdemli bir şehirdir.

Bizim hareket noktamız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbulluların sonuna kadar hak ettiği eser hizmet belediyeciliğidir, AK Parti belediyeciliğidir. İstanbul'un 94'te başlayan bu parlak ilerleyişi 2019'da maalesef fetret devrine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul, bir problemler yumağı haline geldi. Bu şehrin insanlarını yoran büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir. Ama İstanbul çaresiz değildir. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren yep yeni bir yönetim anlayışını sizlere sunuyoruz. Bu yönetim anlayışın adı 'Sistem İstanbul'. Bu sistemin merkezinde sizler varsınız.

Maalesef İstanbul son 5 yılda bu güzel ahengi kaybetmiştir. İstisnasız her projemizde İstanbullulara çilesiz bir sosyal ortam sunacağız. Yine bahanesiz, kibirsiz bir idari yaklaşım belirleyeceğiz. Tüm ekimizle birlikte yeniden eşsiz, yeniden benzersiz bir İstanbul için çalışacağız.

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SİSTEM İSTANBUL'UN 10 HEDEFİ



İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da %47 olan trafik yoğunluğu bugün +64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran %90'ları aşıyor.

Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler.

Örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama biz bunları İstanbullu kardeşlerimizin vicdanlarına havale ediyoruz, biz çözüme odaklanıyoruz. 5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık. Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek.

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Raylı sistem payını 2029'da %37'ye çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. Trafik çilesi, 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır. Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 km'ye ulaştıracağız.

Yenikapı-İncili-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız.

İSTANBUL'A İKİ YENİ TÜNEL

İstanbul'da iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz. İlk olarak Çayırbaşı, Ayazağı, Levazım ve Dolmabahçe olmak üzere tünel projemizi yapacağız. 25,7 km uzaklığında olacak.

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D-100 karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacak Bayrampaşa- Büyükçekmece 50,9 km'lik tünel yapacağız. Sahil yoluna alternatif Harem Çekmeköy'e 23,8 km'lik tünel daha yapacağız. Göztepe-Çayırova arasına 30 km'lik yan yol.

ESENLER VE HAREM OTOGARLARI TAŞINACAK

Esenler ve Harem otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle kent içinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız.

SİLİVRİ'YE METROBÜS MÜJDESİ

Müjdelerimizi veriyoruz. Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un şehrimizin her yerinde aynı hizmetlerini götürmek ve şehir merkezindeki yoğunluğu çeperlere taşımaktır. D100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatacağız.

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5 yılda 250 bin araçlık otopark yapılacak. Bu otoparklarımız aynı zamanda deprem esnasında toplanma vazifesi görecek. İSPARK bugün baktığınız liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Aracını evinin önüne park eden insanlardan aldığı paraya rağmen zarar ediyor. Buradan söz veriyoruz, biz bu zararı ortadan kaldıracağız. İSPARK'ta uygulanan tarifelerde %25 indirim yapacağız. İlk yarım saatte ücretsiz olacak.

Taksi sorununu tamamen çözeceğiz ve öncelikle doğrudan sistem kurarak. Tüm sistemleri merkezi taksi çatısı altında birleştireceğiz. Burada yapılması gereken düzenlemelerle bu çalışmaları yaparak, taksi sayısında eksiklikler varsa ihaleler yaparak şehrimizdeki taksi sayısını artıracağız. Etkili denetim, eğitim, ceza, ödül uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Orada vatandaşlarımızın arzuladığı hizmetleri bir an önce İstanbullularımıza kazandıracağız.

Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. İş saatlerinde verilecek sık seferlerle hizmeti artıracağız. Deniz ulaşımında 3 tane yeni hat ekliyoruz. Görevi devraldığımızda İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. Biz herkesin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz. İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz sağlıklı bir nesil için. Scooter park alanları da yapacağız. Yapacağımız elektrikli sarj yerleriyle birlikte TOGG'umuzun ve diğer elektiikli araçların sarj edilmesini sağlayacağız. Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bisiklet yolu uzunluğunu 2029'da 2 katına, 2034'te bin 500 km bisiklet yolumuz olsun istiyoruz.

"DEPREM SEFERBERLİĞİ İLAN EDİYORUZ"

Deprem terörle mücadele kadar önemlidir. İstanbulluların gündemi depremdir, deprem dönüşümüdür. Sizlere afete dirençli bir İstanbul teklif ediyoruz. 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'u 5 yılda hazırlayacağız denmişti. Ne vaat verdiler 5 yılda 100 bin konut değiştireceğiz hedefi konulmuştu. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum budur. Söz verdiğinin %5'ini bile yapamamaktadır. Büyükşehir bizim ilçe belediyemizin başarısının yarısına bile ulaşamaz. Böyle giderlerse İstanbul'da dönüşümü 100 yılda yapamazlar.

İstanbullulara söz, tek riskli yapı kalmayıncaya kadar koşturacağız, alın teri dökeceğiz. Bunun için de ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlesini başlatacağız. 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz. Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız. Biz öldürülen, yavaşlatılan KİPTAŞ'ımızla 300 bin konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. 700 bin lira hibe desteği 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşıma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı planlayacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız. Şu anki İBB yönetiminde dahil bizim yaptığımız bu çalışma ve vizyon yoktur.

Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız.

Olası depremlere karşı afet olduğunda hangi adımları atmamız gerektiğini bileceğiz. İstanbul'un her sokağının her binasının görebileceği İstanbul'un dijital ikizini hayata geçireceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarını afete hazır hale getireceğiz.

'2 YENİ ACİL DURUM HASTANESİ YAPACAĞIZ'

Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız.

İstanbullulara söz veriyoruz, tüm ekibimizle gece gündüz demeden gayret edeceğiz.

İşten çıkarılmama sözü verilen kardeşlerimiz var ama bu sözü verip işsiz bırakılan emekçilerimiz var. Onlar averilen sözler tutulmadı. Bizim bu kardeşlerimiz için yapamayacağımız, söz verip de gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Haksız yere işten atılan işçilerimizi geri alacğaız. Hiçkimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız. Kısmi sosyal destek veren bir belediye değil, sosyal, sürdürülebilir, kalıcı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız.

Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğimiz, tüm emekçilerimiz için 7/24 saat kreş hizmeti vereceğiz. Aile kartlar şu an 0-4 yaş arası olan annelere verilen ücretsiz taşımayı değiştiriyoruz. 0-6 yaşa çıkarıyoruz. Babalara da ücretsiz taşıma sözü veriyoruz.

"OKULLARA BESLENME DESTEĞİ VERECEĞİZ, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE SERVİSLER ÜCRETSİZ OLACAK"

İstanbullu kadınlar artık bu şehrin işveren kadınları olacak. İlk işini kuran 100 bin kadına 100'er bin lira hibe vereceğiz. Kadınlarımız ev ekonomisine, şehrimize katkı sağlayacak. İlkokul çağındaki çocuklarımız için okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İlkokul öğrencilerine taşımayı tamamen ücretsiz yapacağız. Okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisiyle ilgili tüm talepleri yerine getireceğiz.

Onlar söz verdi yapmadı. 1 Nisan sabahı gençlerimize %40 ulaşımda indirim yapacağız. Hiçbir gencimiz anne-baba-kardeş hasreti çekmeyecek. Memlekete giden öğrencilerin yılda 2 defa olmak üzere Büyükşehir olarak biz karşılayacağız.

Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vererek yanlarında olacağız. Bu şehir endişe değil mutluluk verecek. İlk defa evlenecek genç kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız. Gençlerimizin istihdama katkı sunmasını istiyoruz.

İlkişim uygulamasıyla işlerini belirleyen gençlere belediyeden 100 bin TL hibe vereceğiz. 39 ilçede 100 bin kardeşimize paylaşımlı ofisler sağlayacağız.

Müraacat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize bu yıl tam 10 bin TL olmak üzere her yıl artan oradan eğitim bursu vereceğiz. Saatliği 200 TL part time yarı zamanlı üniversite öğrencilerimizin onların da gelirlerine katkı sağlayacak projeleri her alanda yapıyor olacağız.

Yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız. Sağlık sistemiyle yaşlılarımızın her adımında yanında olacağız. 70 yaş üstü yaşlılarımızı online takip edeceğiz, Büyükşehir olarak yemek ve temizlik desteğiyle yanlarında olacağız.

İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2500 TL destek ödemesi yapacağız. Biz emeklilerimizin her anında yanlarında olacağız. Madde bağımlılığı ve tedavi rehabilitasyon merkezimizi kuracağız. İstanbul kartla engelli kardeşlerimize sunacağız, engelli istihdamını zorunlu kılacak adımlarımızı atacağız.

İSMEK'i özüne döndürüp müfredatını zenginleştireceğiz. Bundan sonra özel okul ve sözleşmeli öğretmenlerimize de indirim desteği vereceğiz. İklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarımız günden güne azalıyor. Mevcut İBB yönetimi İstanbulumuza 1 metreküp su kaynağı katmamıştır.Haliç'i Marmaray'ı koruyacak atık su projesini göreve gelir gelmez durdurdular. İşte buradan tüm İstanbullulara söz veriyoruz. Silahtarağa tesisini İstanbul'a yakışır temel atma töreniyle başlatacağız. Bununla birlikte 9 yeni ileri biyolojik artırma tesisimizi şehrimize kazandıracağız. 5 yılın sonunda Marmara Denizi'mize 1 damla atık su gitmeyecek. 6 yeni içme suyu barajı yapacağız 67 yeni su deposu kuracağız. İstanbul'un su kapasitesini 5 yılın sonunda %21 artıracağız. Su sorunu kalmayacak sözünü veriyoruz.

"MAHALLE BAHÇELERİ YAPACAĞIZ"

Var gücümüzle gece gündüz çalışacağız. 39 ilçemizde tüm yeşil alanları artıracağız. İstanbul'da yeni kent ormanları kazandıracağız. 39 ilçemizde mahalle bahçeleri yapacağız. Kadınlar için de özel kıraathaneler yapacağız.

Haliç'in her iki yakasını yeniden düzenleyerek eski güzelliğine kavuşturacağız. Burada huzur içerisinde gençlerimiz, kadınlarımız, ailelerimiz vakit geçirecekler.

Esenler Otogarı'nı bölgenin en büyük parkı haline getireceğiz. Bu muhteşem eserimizi İstanbul'un hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışacağız.

İstanbul'un 151 köyüne, kırsal kalkınma projesi yapacağız. Sözleşmeli tarım uygulamasıyla çiftçi kardeşlerimize destek sağlamış olacağız. Hedefimiz çok açık ve net. İstanbullular üretecek, İstanbul'umuz kazanacak.

Bağrında 37 bin tarihi değeri saklayan İstanbul'umuzu yeniden dünyanın cazibe merkezi yapacağız. İstanbul'un ruhu olacak. Tarihi yarımadada bir renovasyon başlatıyoruz.