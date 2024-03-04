AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum paylaştı: Sevdamız İstanbul

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“Nisan Gelecek Dertler Bitecek” sloganıyla İstanbul’un sorunlarının hızlıca çözüme kavuşturulacağını vurgulayan klip; gecenin karanlığında, İstanbul’un siyah, beyaz yansıtıldığı görüntüler ile başlıyor. Klibin devamında elinde kırmızı karanfillerle sokaklarda yürüyen ve o karanfilleri dükkanların, evlerin önüne bırakan bir kişi görülüyor. Klipte karanfil, İstanbul’un mevcut sorunlarına yönelik ‘çözümü’ tasvir ediyor.

Klibin son sahnesinde Murat Kurum, elinde karanfil ile İstanbullulara, “Dertlerin bittiği, yüzlerin güldüğü ‘Çilesiz bir İstanbul’u çok özlediniz, biliyorum. Umutla, aşkla, heyecanla hep birlikte el ele verip bu aziz şehri hak ettiği günlerine kavuşturacağız.” diyerek, ‘Çilesiz İstanbul’u müjdeliyor.

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