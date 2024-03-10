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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: Mahmutbey-Esenyurt hattını tamamlayıp Esenyurt'a metroyla kavuşturuyoruz

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#AK PARTİ#MURAT KURUM#Secim2024
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: Mahmutbey-Esenyurt hattını tamamlayıp Esenyurta metroyla kavuşturuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 16:50

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Esenyurt'ta konuştu. Kurum, 'Gençlerimize spor merkezlerimizi açacağız. Kreşi olmayan tek bir mahallemiz kalmayacak. 2 buçuk yılda Mahmutbey Esenyurt hattını tamamlayıp Esenyurt'a metroyu kavuşturuyoruz. TÜYAP Hadımköy kavşağını hızlıca yapacağız.' dedi.

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Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Doğal afetlere karşı İstanbul'umuzu koruyacağız. Şimdi 1 Nisan'dan itibaren Esenyurt'ta hayata geçireceğimiz projelerimizi açıklıyorum. 2 buçuk yılda Mahmutbey Esenyurt hattını tamamlayıp Esenyurt'a metroyu kavuşturuyoruz. TÜYAP Hadımköy kavşağını hızlıca yapacağız. Trafik sorununu ortadan kaldırıyoruz. Haramidere Akçaburgaz yolunu hızlıca yapacağız. Örnek ve Çınar mahallelerimizdeki tapu sorununu 1 Nisan'dan itibaren bitiriyoruz.

Esenyurt'ta her mahallemizde büyükşehrin bir otoparkını göreceksiniz. Sizlerle birlikte inşallah bunu yapacağız.

Gençlerimize spor merkezlerimizi açacağız. Kreşi olmayan tek bir mahallemiz kalmayacak. 7 gün 24 saat hizmet verilecek.

Mahallelerimize kütüphanelerimizi açacağız. Esenyurt'un muhtarı da belediye başkanı da bu kardeşiniz olacak. Beni ne zaman ararsanız orada yanı başınızda bulacaksınız. Hiçbir kardeşimin başı öne eğilmeyecek. Esenyurt'un geleceği için çalışacağız. Projelerimizi hayallerimizi yapacağız.

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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: Mahmutbey-Esenyurt hattını tamamlayıp Esenyurta metroyla kavuşturuyoruz

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#AK PARTİ#MURAT KURUM#Secim2024

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