AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’un 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar’da düzenlenen ‘Kastamonu Hemşeri Buluşması’ programına katıldı. Programa Kurum’un yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Bağcılar KASDER Şube Başkanı Mahir Karataş, belediye başkan adayları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"31 MART’TA ŞEHRİN EMİNİ OLARAK ANAHTARI ONA VERECEĞİZ"

Programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İstanbul kadim şehirdir, hepimizin iş bulduğu, aş bulduğu, çocuklarımızı okuttuğu, bizlere yurt olan yerdir, yurt olan şehirdir. Bu şehri olması gerektiği son beş yılda kıymet bilmez ellerden kurtarmak üzere bizlerin yani İstanbul’da nüfus olarak ikinci sırada olan Kastamonuluların çok büyük bir görevi ve vebali var. Hepinizden, o uçtan bu uca kadar bütün kardeşlerimden bir söz isteyeceğim. 31 Mart için binilemeyen metrobüslerden, yanan otobüslerden, kapatılan metro tünellerinden kurtulmak üzere kıymetli başkanımız Murat Kurum’u desteklemek üzere söz veriyor muyuz? Biz onu burada bugün misafir ettik. Ancak 31 Mart’ta şehrin emini olarak anahtarı ona vereceğiz. Ondan sonra da biz onun misafiri olacağız" dedi.

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"SİZ ÖNCE GENEL BAŞKANINIZ ÖZGÜR EFENDİ’Yİ ÖZGÜRLEŞTİRİN"

Programda konuşan AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ise, "Bugün maalesef İstanbul’umuz iş bilmez ellerde, beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul’un 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Ama önümüzde İstanbul’u yeniden emin ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. İşte milletimiz bu farkı görüyor. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Ben inanıyorum ki; İstanbullular 5 yıldır çektikleri çileyi de göz önünde bulundurarak; hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti’mizi ve Cumhur İttifakı’mızı rekor bir oyla seçecektir. Şimdi yarı zamanlı CHP’li mevcut belediye başkanı çıkmış ne diyor? “Bir parmak eksilterek el sallayanları 31 Mart’ta özgürleştireceğiz.ö diyor. Bunlar tıpkı genel başkanları Özgür Efendi gibi, ağzından çıkanları kulakları duymuyor. Siz önce kendi genel başkanınız Özgür Efendi’yi özgürleştirin. Her zaman ki gibi kibirleri, akıllarının önüne geçmiş olacak ki; kalkıp milletimizle dalga geçiyorlar, milletimizi aşağılıyorlar. Ya sen bu işareti hiç mi duymadın, hiç mi ne anlama geldiğini öğrenmedin? Ama biz sana buradan, Kastamonu’nun yiğit evlatlarıyla beraber öğretelim. Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Devlet. Kastamonulu kardeşlerim size soruyorum, Bu tek vatandan, tek bayraktan, tek devletten endişe eden bu anlayışı 31 Mart’ta sandığa gömecek miyiz" ifadelerini kullandı.