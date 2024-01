AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'da sesini duyuramayanların sesi olacağız

Haberin Devamı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te İstanbul Tokat Dernekleri Federasyonu (İSTOKDEF) üyeleriyle bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı programında Murat Kurum'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan eşlik etti.

Tokat Dernekler Federasyonu'nu üyelerine seslenen AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, "Biz, kahramanlar diyarı Tokat'ımıza ne kadar hürmet etsek, emin olun ne kadar hizmet etsek azdır. İnanın hep bu şuurla çalıştık. Genel Başkan yardımcılarımızla, Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla, Bakanlık dönemimizde yaptıklarımızla, Tokat'ımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam 10 milyar liralık yatırım kazandırdık. Daha dirençli ve güvenli bir Tokat için; kentsel dönüşüm çalışmalarımızı şehrin tüm ilçelerine yaydık. "Ben bir ömür geçse de ev sahibi olamamö diyen ve ev alma umuduyla bekleyen kardeşlerimizi ev sahibi yaptık. Madem Tokat'a Yeşil Tokat diyoruz; o zaman yeşilin hakkını verelim dedik. Tokat'ımızın yeşiline yeşil katmak için; 6 millet bahçesi projesine imza attık" dedi.

Haberin Devamı

"81 İLDEKİ TECRÜBEMİZ VE 25 YILLIK BİRİKİMİMİZLE SADECE İSTANBUL İLE İLGİLENECEĞİZ"

Seçim çalışmalarına başladığı günden bu yana, 3 haftalık süreçte ziyaret ettiği her noktada heyecan ve coşkuyla karşılandığını vurgulayan Murat Kurum, "Eyüp'ten Fatih'e, Üsküdar'dan Zeytinburnu'na; Esenyurt'tan Avcılar'a, Esenler'den Beyoğlu'na Bakırköy'den Kâğıthane'mize kadar her yerde; binlerce vatandaşımızla, hemşerimizle buluştuk, kucaklaştık, evlerine misafir olduk. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızla; hayallerimizi, İstanbul'a olan sevdamızı 10 temel başlıkta milletimizle paylaştık. Her sabah işe geç kalan kardeşlerimize, okuluna yetişemeyen çocuklarımıza, dükkânını vaktinde açamayan İstanbullulara bir söz verdik. 81 ildeki tecrübemizle, 25 yıllık birikimimizle, sadece İstanbul ile ilgileneceğiz, İstanbul'un meseleleri ile ilgileneceğiz. Ve İstanbullu kardeşlerimizin sorunlarını, problemlerini çözmek için şuan ki mevcut yönetimin yaptığı gibi yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız ve biz hep sokakta olacağız." dedi.

Haberin Devamı

Kurum, "Bir yandan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 2 kat arttırırken, diğer taraftan şehrin her yerine yeni tüneller, otoparklar, bisiklet yolları yapacağız. İstanbul'un 5 yılda içine düştüğü bu trafik çilesini evelallah biz çözeceğiz. Biz halkımızı, dünyanın en çok metro projesi durduranların insafına terk etmedik. Riskli evlerde gelecek kaygısı çeken, uykuları kaçan annelerimize, babalarımıza; güvenli yuvalar inşa edelim. Bir taraftan, İstanbul'u depreme karşı hazırlayacağız, 650 bin yeni yuva yapacağız; diğer taraftan, İstanbul'un her yerinde olası afete karşı afet yönetim merkezleri, çok amaçlı toplanma alanları ve yeni acil yardım hastaneleri kuracağız. Bu şehirde istiyoruz ki tek bir riskli yapı kalmasın. Bu güzel şehri; afetlerde yanımızda olmayanların, maalesef afetlerde hep şehir dışında olanların ihmaline terk etmeyeceğiz" diye konuştu.

Haberin Devamı

"BU ŞEHİRDE SESİNİ DUYURAMAYANLARIN SESİ OLACAĞIZ"

"Bu bir gençlik hareketi olacak" diyen Kurum, "Gençlerimize ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız, çocuklarımıza ulaşımı ücretsiz yapacağız. Adaletsizlik yüzünden hak ettiği desteğe ulaşamamış ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin elinden biz tutacağız. İhtiyaç sahibi emeklerimize her ay 2.500 lira destek vereceğiz. Bu şehirde sesini duyuramayanların sesi olacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Bu şehrin her evinin evladı olacağız, kardeşi olacağız, arkadaşı olacağız. Bizim derdimiz; delikanlılarımızın, kızlarımızın derdidir. İlk işini kuracaklara 100 bin lira destek olarak, ulaşımda bu destekleri yaparak, her yıl en az 10 bin lira burs vererek, en çok da gençlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.