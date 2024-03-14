AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: 'İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta İstanbullular hatırlamayacak'

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Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma:

Mevcut CHP’li İBB yönetimi;

1- “5 yılda İstanbul’un deprem sorununu çözeceğiz.” dedi, çalıştaydan öteye gidemedi!

2- “100 bin konut dönüştüreceğiz.” dedi, 5 binini bitiremedi!

3- “15 bin yeni sosyal konut yapacağız.” dedi, o vaadi de yerine getirmedi!

4- “Ulaşım sorununu çözeceğiz.” dedi, tam bir çileye dönüştürdü!

5- “Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız.” dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!

6- “100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız.” dedi, yapmadıkları gibi İSPARK’ı bile batırdı!

7- “İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız” dedi, tek bir çivi bile çakmadı!

8- “Megabüs hattı yapacağız” dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!

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9- “70 km yeşil koridor oluşturacağım” dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı.

10- “İBB’de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım.” dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!

İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak.

Nisanda geliyoruz.