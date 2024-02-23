AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İmamoğlu gelsin yanımda staj yapsın

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar’da miting düzenledi. Mitingdeki konuşmasında meydandakilere seslenen Kurum, ‘’ Bugün kalplerimizi sevgiyle doldurdunuz. Bugün bu meydanı bir çiçek bahçesine çevirdiniz.’’ dedi. Kurum, kentsel dönüşümü gerçekleştireceklerini ve trafik çilesini bitireceklerini söyledi. Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, ‘’Şimdi çıkmışlar ‘İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik’ diyorlar. Siz israfı bitirip hizmeti getirmediniz. Siz israfı getirip, İstanbul’u bitirdiniz.’’ şeklinde konuştu.

Bağcılar'daki konuşmasında Ekrem İmamoğlu’nun ‘Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak?’ sorusuna yanıt veren Kurum, ‘’Utanmadan sıkılmadan kahkahalar atarak ‘Murat Kurum 650 bin konutu nasıl yapacak’ diyorlar. Ben buradan cevap veriyorum. Aslında şöyle biraz yanımda staj yapsan. Gelsen afetlerde yanımda olsan başka yerlere gideceğine bunları öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki. Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları, biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız.’’ sözleriyle buradan gelecek kaynaklarla 650 bin konutu yapacaklarının altını çizdi.

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İstanbul’un kirli bir pazarlık masasına yatırıldığını vurgulayan Kurum, ‘’Fatih’in emaneti İstanbul; ‘Kandil Uzlaşısı’yla paylaşılmak istenmektedir. Her gün pazarlıklar yapılmakta; meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır. ‘Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur. Siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir.’’ diyerek CHP ile Dem Parti arasındaki ‘Kent Uzlaşısı’na dikkat çekti. 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’da yükseliş dönemini başlatacaklarını söyleyen Kurum, ‘’Fatih’in emaneti, pazarlıklar kumpasından çıkarılacak. İstanbul ilelebet özgürlüğüne kavuşacak.’’ sözleri ile konuşmasını tamamladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar Meydanı’nda miting düzenledi. Mitingdeki konuşmasında meydandaki vatandaşlara seslenen Kurum, ‘’Sizin bu sevginiz, bize azim veriyor. Bu desteğiniz bize güç veriyor. İnşallah 1 Nisan sabahında, İstanbul’da güneş yeniden doğacak. Tahribat dönemi bitecek. İstanbul’un her sokağını aşkımızla, sevgimizle yeniden ayağa kaldıracağız.’’ dedi.

Annelerin, babaların, büyüklerin duasını alacaklarını söyleyen Kurum, her evladın da geleceğe dair umudu olacaklarını ifade etti. Adaylığının açıklanmasından sonra İstanbul’u karış karış dolaştığının altını çizen Kurum, ‘’İstanbul’da hangi görüşten olursa olsun, tüm kardeşlerimiz, annelerimiz, gençlerimiz bizlere güveniyor, bizlere inanıyor. Verdiğimiz sözlere inanıyor; çünkü biliyor ki, biz söz verdik mi, o sözü tutarız. Evet, biz bu güveni asla boşa çıkarmayacağız.’’ sözleriyle konuşmasına devam etti.

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"100 BİN SOSYAL KONUT YAPACAĞIZ"

Kentsel dönüşüm ve trafik ile ilgili projelerini anlatan Kurum, ‘’İstanbul’a söz. 650 bin dönüşüm konutu ve 100 bin sosyal konut yapacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, 250 bin araçlık otoparklarla, yeni çevre yollarıyla İstanbul’da trafik çilesini bitireceğiz.’’ dedi.

Kadınlar, gençler ve sosyal yardımlarla ilgili de konuşan Kurum, ‘’Bu şehirde hiçbir anne, evladının güvenliğinden, sağlığından endişe etmeyecek. Annelerimiz, ev hanımlarımız, kadınlarımız iş sahibi olacak, emeğinin hakkını alacak. İstanbul’da benim hiçbir ihtiyaç sahibi kardeşim, sosyal desteklerde adaletsizlik yaşamayacak. Büyükşehir Belediyesine doğrudan ulaşacak. İşte gençlerimiz burada. Bu şehrin güzel gençleri için İstanbul’da yaşamak, burada okumak bir zaruret değil, bir ayrıcalık olacak.’’ sözleriyle projelerini sıraladı.

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‘’SİZ İSRAFI BİTİRİP HİZMETİ GETİRMEDİNİZ. SİZ İSRAFI GETİRİP, İSTANBUL’U BİTİRDİNİZ’’

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, ‘’Bizim bu hedeflerimiz, projelerimiz, milyonların bu güveni birilerini telaşlandırdı. İstanbul’a ihmalkârlığıyla, iş bilmezliğiyle 5 yıl kaybettiren CHP’nin İBB Adayı endişe içerisinde bir o yana bir bu yana savruluyor.

Bunlar bırakın bizim projelerimizi anlamayı, hayal bile edemiyorlar. Bunların, bizim projelerimizin gücüne, hayalleri bile yetişemiyor.’’ dedi.

“GELSİN YANIMDA STAJ YAPSIN”

Kurum, ‘’Şimdi çıkmışlar ‘İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik’ diyorlar. Bağcılar meydanından, halkımızla birlikte kendilerine soruyoruz? 100 bin konut sözü verdiniz yapmadınız. 15 bin sosyal konut dediniz, yapmadınız. Bunca parayı nereye harcadınız? Söz verdiğiniz yeşil alanların hiçbirini yapmadınız. Bunca imkânı nerede kullandınız? ‘İstanbul’a yüzlerce park-bahçe yapacağız’ dediniz, yapmadınız. İstanbul’un kaynaklarını nereye kullandınız? ‘On binlerce kadına iş bulacağım’ dediniz. ‘İsmek’i büyüteceğim’ dediniz. ‘Her kadın meslek sahibi olacak’ dediniz, yapmadınız. Şu güzel annelerimizin, kadınlarımızın parasını nereye kullandınız? Siz israfı bitirip hizmeti getirmediniz. Siz israfı getirip, İstanbul’u bitirdiniz.

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Şimdi bu şehrin parasını çarçur eden bu insanlar kalkmışlar bir de utanmadan sıkılmadan kahkahalar atarak ‘Murat Kurum 650 bin konutu nasıl yapacak’ diyorlar. Ben buradan cevap veriyorum. Aslında şöyle biraz yanımda staj yapsan. Gelsen afetlerde yanımda olsan başka yerlere gideceğine bunları öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki.” sözleriyle İmamoğlu’na yüklendi.

‘’SİZİN SOSYAL MEDYA TROLLERİNE HARCADIĞINIZ PARALARI, BİZ İSTANBULLULARIN HİZMETİNE HARCAYACAĞIZ’’

‘Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak?’ sorusuna yanıt veren Murat Kurum, ‘’Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları, biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları, biz Bağcılar’ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız. Sizin CHP’yi ele geçirmek için savurduğunuz kaynakları, biz İstanbul’un projelerinde kullanacağız.

İstanbul’un kaynağını, İstanbul’a harcayacağız. İstanbul’un hakkını, İstanbul’a teslim edeceğiz. İşte o 650 bin yuvayı da bu kaynaklarla, bu imkanlarla, bu inançla, milletimizin bu güveniyle yapacağız.’’ şeklinde konuşarak daha önce 5 yılda 350 bin evi yaptıkları gibi 650 bin yeni evi de yapacaklarını söyledi.

‘’KANDİL UZLAŞISI’NIN ADAYI İMAMOĞLU’DUR’’

İBB yönetiminin telaş içinde olduğunu dile getiren ve afişlerinin Büyükşehir zabıtaları tarafından söküldüğünü ifade eden Kurum, ‘’İstanbul’un hemen her ilçesinde bizim afişlerimizi, pankartlarımızı indiriyorlar. Büyükşehirin zabıtaları eliyle afişlerimizi söktürmeleri; hem demokratik olgunluk sahibi olmadıklarını, hem de gençlerimizin emeğine saygılı olmadıklarını göstermiştir.

Ama ben burada o afişleri asan, bu davanın gençlerine söz veriyorum. İstanbul’u bu demokrasi düşmanı tutumlardan, bu algıcılardan ilelebet kurtarmak için; 31 Mart akşamına kadar, gece gündüz demeden çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız.’’ dedi.

İstanbul seçimleri ile ilgili görüş belirten Kurum, ‘’İstanbul, büyük bir tehlikenin girdabına sokulmak isteniyor. Bugün maalesef, milletin gözleri önünde ‘İstanbul bir kirli pazarlık masasına’ yatırılmıştır.

Fatih’in emaneti İstanbul; ‘Kandil Uzlaşısı’yla paylaşılmak istenmektedir. Her gün pazarlıklar yapılmakta; meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır.

‘Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur. Siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir.’’ diyerek CHP ile Dem Parti arasındaki ‘Kent Uzlaşısı’na vurgu yaptı.



‘’FATİH’İN EMANETİ, PAZARLIKLAR KUMPASINDAN ÇIKARILACAK’’

Yapılan pazarlıklara milletin izin vermeyeceğini belirten Kurum, ‘’İstanbul’u bu duruma düşürenler; şunu asla unutmasınlar. Tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu yapılsa, ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna izin vermemiştir, o kirli anlaşmaları bozmuştur. Sultan Fatih böyle yapmıştır. Sultan Abdülhamit karşılarına dikilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk dik durmuştur. Recep Tayyip Erdoğan hesapları parçalayıp atmıştır.

Bağcılar’a soruyorum. 31 Mart’ta Bağcılar’da; bu pazarlık masasını, bu ‘Kandil Masası’nı hep birlikte dağıtacak mıyız? 31 Mart’ta sandıkları patlatarak, bunlara en güzel cevabı verecek miyiz?’’ dedi. Kurum, miting alanındaki vatandaşlara ‘’Ben de size söz veriyorum. 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’da yükseliş dönemini başlatacağız. Fatih’in emaneti, pazarlıklar kumpasından çıkarılacak. Bu şehr-i İstanbul, emin ellerde olacak. İstanbul ilelebet özgürlüğüne kavuşacak.’’ şeklinde konuştu.

‘’BAĞCILAR’DA DÖNÜŞÜM BİTECEK, HAYAT GÜZELLEŞECEK, BAĞCILAR GÜZELLEŞECEK’’

Her zaman Bağcılar’ın yanında olacaklarını ifade eden Murat Kurum, ‘’Göreve başladığımız anda; bir yandan Mahmutbey, Ateştuğla ve Çiftlik kavşağı projelerimizi yaparken; diğer yandan Kirazlı – Halkalı; Mahmutbey - Esenyurt metrolarını süratle inşa edeceğiz. Bağcılar’ımızın iki önemli bölgesi olan Güneşli Meydan ve Çiftlik Meydanı metro ile buluşacak.” dedi.

“KONSERE 550 MİLYON HARCAYACAĞINA BİR SÜRÜ OTOBÜS ALIRDIN”

Bağcılar’da otobüs ve minibüs hatlarının eksik olduğuna dikkat çeken Kurum, “Bir minibüsü, bir otobüsü koymaktan acizsiniz. Ama Maltepe’de iki günlük konsere 550 milyon harcamayı biliyorlar. 550 milyona bir sürü otobüs alırdın. Bağcılarlı kardeşlerimiz 1 saat otobüs bekliyorlar. Metroyu, kentsel dönüşümü yapmıyorsun, verdiğin vaatleri tutmuyorsun anladık. Hani reklam yapmayı seviyorsun ya bari bir otobüs al üzerine de reklamını yapıştır da bir işe yarasın. İşin, gücün algı, bahane üretmek.

Biz gelir gelmez minibüs ve otobüs hatlarını hemen artıracağız ve Bağcılarla hemşerilerimizin ihtiyaçlarını hemen gidereceğiz. Bir taraftan Çiftlik’te muhteşem bir otopark yaparken; bir yandan da Bağcılar meydanını yeşillendirecek, kültür merkezimi sizlere armağan edeceğiz.

Bağcılar’da trafik çilesi bitecek; sevgiye zaman kalacak. Bağcılar’da dönüşüm bitecek, hayat güzelleşecek. Bağcılar güzelleşecek, İstanbul güzelleşecek.’’ sözleriyle Bağcılar’a ilişkin projelerini sıralayarak konuşmasını tamamladı.

Murat Kurum’a Cumhur İttifakı Bağcılar Belediye Başkanı ve Adayı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz eşlik etti.