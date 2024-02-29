AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum: Afete hazırlık en önemli gündemimiz

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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum Bağcılar’da düzenlenen "Fırıncılık Sektörü Güç Birliği Toplantısı'na katıldı. Programda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamüller Sektörü Başkanı, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Umur ile fırıncı esnafı eşlik etti.

"DEPREMLE MÜCADELE OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Programda konuşan Murat Kurum, "Bu şehirde deprem tehlikesini bilerek yaşamak zorundayız. Bir taraftan da depremle mücadele bizim olmazsa olmazımız. Afete hazırlık bizim en önemli gündemimiz. Bu noktada fırıncı esnafımıza şunu söylemek istiyorum. Biz afete hazırlık noktasında, afetin ilk anında vatandaşımıza her türlü hizmetleri verebileceğimiz bir anlayışla çalışacağız. İlk yardım, arama kurtarma, ilk 6 saatte barınma ihtiyaçlarını giderecek bir taraftan da iaşe hizmetlerini giderecek anlayışla çalışacağız. İBB olarak İstanbul’un her mahallesine ilk günde sıcak ekmek çıkaracak mobil ekmek fırınlarını sizlerle birlikte kuracağız. Bu sistem çok önemli. Çünkü afet esnasında vatandaşımıza sıcak bir çorba, sıcak bir ekmek verebilmek emin olun çok değerli ve kıymetli. O yüzden de İBB İstanbul’un 39 ilçesine 964 mahallesine yetecek mobil ekmek fırınlarını buradaki değerli esnafımızla kuracak. Ben yetersiz bir yönetim nedeniyle 5 yıldır yaşadığınız biriken sorunlarınızı çok iyi biliyorum. 1 Nisan’dan itibaren İstanbul gibi yüksek standartları ve talebi olan bu şehirde biz de fırıncılarımızı İstanbul’un şanına yaraşır, İstanbul'a yaraşır standartlara ulaştıracağız" dedi.

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"EKMEK FİYATINDA STANDARDI SAĞLAYACAĞIZ"

Fırıncı esnafıyla ilgili çalışmalara da değinen Kurum, "Bizim fırınlarımız; her gün milyonlarca insanımızın yararlandığı dükkânlardır. Biz fırınlarımızda; yetersiz denetim ve kontrollerle hiçbir yere varamayız. Şu anki durum İstanbul'u gözardı edenlerin esnafın vatandaşın sorunlarını görmeyenlerin yönettiği bir İBB yönetimiyle karşı karşıyayız. İstanbul’un mührünü aldığımızda; ekmeğimizin her zaman aynı yüksek kalitede çıkaracağımız, ekmek fiyatında da standardı getireceğimiz bir anlayışı sizlerle birlikte yakalayacağız. İstanbulumuzun bazı bölgelerinde başına buyruk şekilde çalışan fırınları tek tek biliyorum. Fırıncılar odamızın denetimi dışında, ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren bu işletmelerden hepiniz şikayetçisiniz. Daha fazla mağdur olmanıza İBB olarak asla izin vermeyeceğiz. 1 Nisan’dan itibaren; İstanbul’da tek bir denetimsiz, sağlıksız, ruhsatsız fırın işletmesi kalmayacak. İşletme kayıt belgesi olmayan dükkânların, bu belgeyi almaları noktasında da teşvik edici girişimlerimizi süratle yapacağız. Fırıncılık sektöründeki rekabetin adil bir zeminde sürdürülmesi için kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Fırıncılık sektöründe yaşanan insan gücü sıkıntısının da farkındayız."

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"Bu anlamda da; İstanbul ekmeği bir marka olacak. Bu markayı yapabilmek için de meslek eğitimleri, mesleki rehberlik hizmetlerimizi artıracağız. Bu problemi de beraber çözeceğiz. Buradan iki müjdemi de vermek istiyorum. Birincisi; merhum Kadir Topbaş ağabeyimiz döneminde açılan Davutpaşa’daki fırıncılık okulumuzun kapasitesini güçlendireceğiz. Burada ustalarımıza sertifika vermek suretiyle onların fırınlarımıza eleman olarak, usta olarak, iş yeri sahibi olarak yetişmelerine imkan sağlayacağız. Yine fırıncılık sektöründe çalışan işçilerimizin şikâyetlerini biliyoruz. Yeterince dinlenemiyorlar, yavrularına ailelerine vakit ayıramıyorlar. Buna dair de planımız hazır. Pazar tatili uygulamasını aşamalı olarak, siz değerli kardeşlerimizle birlikte uygulamaya geçeceğiz. Yine sektörümüzün dengesiz fiyatlardan etkilenmemeleri için de fiyat tarifelerinin zamanında yapılması için dijital uygulama getireceğiz. Fırıncımızın hakkını, hukukunu koruyacağız, baş tacı edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"SEÇİM ATMOSFERİ ÇOK GÜÇLÜ BİR HAL ALMIŞTIR"

31 Mart yerel seçileriyle ilgili konuşan Kurum, "Projeler hazır, yatırımlarımız hazır, çözümlerimiz hazır. 1 Nisan'a ayımız kaldı. Bu 1 aylık süreçte hep birlikte çok çalışacağız, birlikte çalışacağız. Seçim atmosferi çok güçlü bir hal almıştır. Vatandaşımızın ilk günlerde hissettiği bıkkınlık, bezmişlik hali yerini artık umuda ve heyecana bırakmıştır. Çünkü vatandaşımız 31 Mart'ta gerçek belediyecilikle CHP belediyeciliği farkını bu 5 yılda çok iyi görmüştür. 31 Mart'ta milletimiz bu farkı oylayacak. Değerli kardeşlerim eser siyasetiyle mazeret siyaseti arasında bir tercih yapacak. Ben inanıyorum ki; İstanbullu hemşehrilerimiz 5 yıldır çektikleri çileyi göz önünde bulundurarak; hizmetin ve eserin adresi olan AK Partimizi ve Cumhur İttifakımızı seçecektir" dedi.