AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 1773 İTÜ Teknopark'ı ziyaret etti

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret etti. Kurum'u ziyareti sırasında İTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Deniz, Prof. Dr. Mustafa Kumral, Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, Lütfiye Durak Ata, İTÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ümit Karadoğan, İTÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Güloğlu ve beraberindeki heyet karşıladı. Kurum, teknoparkta geliştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kurum, "Bugün 1773 İTÜ Teknopark'tayız. Gerçekten içeriye girdiğinizde gençlerimizin o teknolojik çalışmalarını hocalarımızla birlikte oluşturdukları takımları gördüğümüzde gurur duyacağınız bir ortam var. Denizin üstündeki kurtarma ekipmanından, insansız hava araçlarına, otonom araçlara, elektrikli Formula 1 aracından, enkazda arama kurtarma yapacak robotlara kadar birçok teknolojinin İTÜ'de hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından geliştirildiğine şahitlik ettik. İstanbul teknolojinin lokomotif şehri olmaya devam etsin istiyoruz. Bu konuda da teknoparklarımız, üniversitelerimiz çok önemli. Bu teknoparklarımızın sayısını arttırıp gençlerimize bu imkanları sunmamız lazım. Üniversitelerimizle işbirliği içerisinde teknoparklarımızda yapacağımız çalışmalarla birlikte, bu teknolojiyi Türkiye'de üreten, bu takımlarımızda birlikte seri üretime geçmiş istihdamı arttıran, ekonomiye, İstanbul'a katkı sunan işler olsun istiyoruz" dedi.

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"TÜM TEKNOPARKLARDA BİZİM ORTAKLIĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ"

İBB olarak teknoparklara destek olacaklarının altını çizen Kurum, "1 Nisan itibariyle teknoparklara İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacağız. Buradaki gençlerimizin geliştirmiş olduğu bu ürünlerimize, hem maddi hem de manevi destekler sağlayacağız. Teknoparkların ortağı olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm teknoparklarda bizim ortaklığımızı göreceksiniz. Çocuklarımızın orada ürünleri geliştirebilmesi adına her türlü desteği verdiğimizi göreceksiniz. Emin olun bu kaynağı bu teknoparklar kendileri çıkaracak. Yeni teknoparklar açacak, ülkemizin istihdamına katkı sunacak. Bu anlamda ilk işyerlerini açan kardeşlerimize ilk ofisim projesiyle, 'Eşsiz İstanbul' lansmanında paylaştığımız gibi iş kuracak gençlerimiz için 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Burada 100 bin TL milyar dolarlara dönüyor. Burada bir bilgisayarla, bir yazılımla birlikte çok büyük atılımların yapıldığını gördük. Bu konu bizim için en önemli konularımızdan bir tanesi olacak. Üniversitelerimizle birlikte gençlerimizi destekleyeceğiz" diye konuştu. (DHA)