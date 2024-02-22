AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 115 bin konut sözü verip yapmayanlar siz değil misiniz?

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Eyüpsultan’da '5500 Bağımsız Bölümlük Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma ve Yıkım Töreni’ne katıldı. Haseki ve Kurum 11 ilçede gerçekleştirilen yıkım ve temel atma programlarını AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ile İslambey Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanından takip etti.

"BİZ HEP DÖNÜŞÜMÜN TARAFINDA OLDUK"

Kurum törende yaptığı konuşmada "Biz hep dönüşüm tarafında olduk, yapım tarafında olduk. Onlarsa, daima kentsel dönüşümü durduran tarafta oldular. Biz daima milletimizin rızasıyla yuva kuran, millete yeni bir kapı açan tarafta olduk, onlarsa İstanbul'un dönüşümünü durdurmak için ellerinde dilekçelerle mahkeme kapılarında oldular. İnanın nerede dönüşümü durdurma dilekçesi varsa, durdurma eylemi varsa altında muhakkak CHP'nin imzası vardır. İstanbullular CHP’li İBB adayına Ekrem Bey’e, depremle ilgili şu altı soru soruyorlar. 115 bin konut sözü verip yapmayanlar siz değil misiniz? İBB'nin deprem bütçesini düşürüp o bütçeyi reklama algıya harcayanlar siz değil misiniz? Siz değil misiniz Esenler’de yaptığımız dünyaya örnek olan 60 bin konutluk akıllı şehir uygulaması için kentsel dönüşümü engellemek adına 9 ayrı dava açanlar" diye sordu.

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Kurum konuşmasında “CHP’li İBB yönetimi değil mi sözde çevreciler, maskeli doğaseverleri yanına alıp kentsel dönüşüme karşı bin 500'den fazla dava açanlar? Son soru şu. İBB başkanı değil mi, deprem konusu görüşülürken meclise gitmeyip CHP'nin genel başkanlığı için 50 günde 200 toplantı yapan? İşte 5 yıl boyunca süren tüm bu durdurma girişimleri, ihmalkarlık yeni yuvasını umutla bekleyen annelerimizin, sağlıksız evlerde yaşayan yavrularımızın gözlerinin önünde oluyor." ifadelerini de kullandı.