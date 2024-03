AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacak

Haberin Devamı

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kasımpaşa Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyareti sırasında Kurum’u Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyaret sırasında Başkan Saraç Kurum’a isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Kurum ziyareti sonrasında basın açıklaması yaptı.

“İSTANBUL AVRUPA ŞAMPİYONALARINA HAZIRLANAN BİR ŞEHİR OLACAK”

Ziyareti sonrasında konuşan Kurum, “Bugün Kasımpaşa Spor Kulübü’müzü ziyaret ediyoruz. Mehmet Fatih Saraç başkanımız, yönetimi, Kasımpaşaspor’da mücadele eden arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hem tesis anlamında hem kulübümüzün süper lige çıktığı günden beri yapmış olduğu başarılı çalışmalar anlamında örnek kulüplerinden bir tanesidir. Kulübümüz herhangi bir borcu olmadan alt yapılarında ve akademilerinde futbolcular yetiştirerek hem kulübümüze hem de ülkemize katma değer sağlayan örnek bir kulübümüzdür. Biz kulüplerimizin alt yapılarıyla, mahalledeki spor sahalarımızla futbolcular yetişsin istiyoruz. Kasımpaşaspor ve İstanbul’daki diğer kulüplerimizle birlikte bu altyapılar koordineli bir şekilde çalışsın istiyoruz. Buradaki çocuklarımızla önce kulüplerde, ardından milli takımlarda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bu tesisleşmenin önemini 1 Nisan sabahı tüm İstanbul’da 39 ilçemizde arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Mahalle bahçelerinde çocuklarımız spor yapacaklar, futbol oynayacaklar. İstanbul Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacak” dedi.

Haberin Devamı

“OLİMPİK BİR ŞEHİR İSTANBUL İÇİN HEDEF 2036 DİYECEĞİZ”

“Kulübümüz 1921’den bu yana hem Türk sporuna hem de İstanbul’a katkı sağlamış bir kulübümüzdür” diyen Kurum konuşmalarını şöyle sürdürdü:

“Kasımpaşa Spor Kulübü'müzün kuruluşu milli mücadeleye dayanıyor. Burada 1948 yılında gerçekleştirilen dünya olimpiyatlarında olimpiyat şampiyonu olan güreşçilerimiz var. Bu güreşçilerimizin başarılardan dolayı Kasımpaşa Spor Kulübü’müzün armasında ay yıldızımız var. Türkiye’de 2 tane böyle kulübümüz var. Kulübümüzün bu başarıları, bu tesisleşmesi, futbola bakış açısı gerçekten takdir edilecek ve tüm kulüplerimizin örnek alması gereken bir çalışmadır. Biz bu başarı hikayesini Mehmet Fatih Saraç başkanla ve diğer kulüplerimizle birlikte İstanbul’un her alanına yaymak istiyoruz. Biz de Kasımpaşa Spor Kulübü’müz gibi başarılarıyla anılacak kulüplerimizin sporla iç içe yaşayan bir İstanbul hayali için çalışma arzusu içerisindeyiz. Ben hem bakanlığın hem de genel müdürlüğüm döneminde spora ve sporcuya yatırım yapmış, ülke genelinde 19 stadyumun inşasında çalışmış bir kardeşinizim. Olimpik bir şehir İstanbul için hedef 2036 diyeceğiz.”

Haberin Devamı

“BİZ HEP ESER SİYASETİNDEN YANA OLDUK”

İstanbul’da Avrupa şampiyonalarının düzenleneceğini dile getiren Kurum, "Burada Avrupa şampiyonaları düzenlenecek. İstanbul Cup’u her yıl düzenlemek suretiyle, buradaki kulüplerimizle birlikte İstanbul’un her yerinde bu turnuvalar yapılacak. İstanbulluların spor yaptığı, bisiklete bindiği, koşu yapabildiği, spor yapmak için bir tesise gitme ihtiyacının kalmadığı bir İstanbul’u inşa etmek istiyoruz. İstanbul’un her yerinde de gençlerimizin spor yapacağı ve olimpiyat şehri İstanbul’un bu tesisleri kazanması için de tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Biz hep eser siyasetinden yana olduk. Sporda da tesisleşmenin çok önemli olduğunu ve bu kapsamda da yapacağımız eserlerle birlikte spora ve sporculara hizmet edeceğiz. İBB olarak gerek kulüplerimizin giderlerinin düşürülmesi adına gerek saha bakımlarında ve ihtiyaç duydukları her alanda kulüplerimizin yanında olacağız. İstanbul’umuzu güzel yarınlara hep birlikte hazırlayacağız” şeklinde konuştu.