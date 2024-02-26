AK Parti İBB adayı Murat Kurum: Bu eserleri yapmak, kendisi burada olup ruhu dışarda olanların harcı değildir

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Murat Kurum'un konuşmasında satır başları şöyle:

Burada Zeytinburnu'nda çok büyük heyecan var. Çünkü yeni bir ulaşım yatırımıyla İstanbulumuz buluşuyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Anadolumuzun şehirlerini nasıl demir ağlarla ördüysek, YHT'lerle birbirine bağladıysak İstanbulumuzu da yerli ve milli ulaşım araçlarıyla örmeye devam ediyoruz. Çilesiz İstanbul'un en önemli projesi hayırlı uğurlu olsun.



CHP'li mevcut yönetimle İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı vardır. Bunlar kadim değerlere yabancıdırlar. Dün Ayasofya'nın açılışına davet edilmelerine karşın, telefonla davet edilmemesi üzerinden mazeret üretenler şimdi de İstanbul'da kolay ulaşıma dair yeni programa davet üzerinden kriz üretmektedirler. Ömrünün 3,5 yılını trafik çilesiyle heba edilen bu milletin giden yıllarına acımadılar. Milletimiz bu beceriksizliklere karşı İstanbul'un tüm sokaklarında şunları söylüyor; Onlar susacak İstanbul konuşacak, artık vakit İstanbul vakti diyor.



Bizi de onlar yapamaz Murat Kurum yapar diyen Cumhurbaşkanımızın huzurunda söz veriyoruz. Biz sadece milletin sözüne kulak vereceğiz. 2019'dan önce başlattığımız metro inşaatlarının temellerine bile beton dökenlerin dönemini 31 Mart akşamı bitireceğiz.

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İstanbulumuzu 1 Nisan'dan itibaren milletimizle el ele vererek en büyük ulaşım yatırımlarıyla buluşturacağız. İstanbulumuzu çilesiz İstanbul'la buluşturacağız. Bu eserleri yapmak için gece gündüz çalıştık. Bu eserleri yapmak her babayiğidin harcı değildir. Temelsiz polemikler üretenlerin, İstanbul'u elinin dışına itip kendisi burada olup ruhu dışarda olanların harcı değildir.

Gamsızlar hizmet nasıl yapılırmış gelip görsünler. Biz biliriz ki dertlenince dağlar önümüze serilir. Biz biliriz ki dertlenince zorlar kolay olur. Yiğitler emek verir, bu hizmetler gelir. Ne mutlu ki bu yiğitlere ne mutlu bu güzel adamlara, eser adamlarına diyorum. İnşallah biz de 1 Nisan'dan sonra hedeflerimize aynı şuurla koşacağız. İstanbulumuzu gerçek belediyeciliğe hep birlikte kavuşturacağız.