AK Parti İBB Adayı Murat Kurum: 31 Mart gecesi hep birlikte bir bayram yaşayacağız

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş'ta MHP Seçim Koordinasyon Merkezinin açılış törenine katıldı. Açılış törenine Kurum'a TBMM Başkanvekili MHP Milletvekili Celal Adan, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper de eşlik etti. Kurum, "AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin birliği; hepimizin ittifakıdır, sizin ittifakınızdır, Cumhurun ittifakıdır. Bu ittifak; devletin ve milletin istikbali için 15 Temmuz gecesi halkımız tarafından, sizin tarafınızdan; meydanlarda kurulmuştur. İşte biz bu tarihi birlikteliği; İstanbul'da zirveye taşıyacağız. Türkiye yüzyılının önsözünü, buradan Beşiktaş'tan, İstanbul'dan yazacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli arasındaki uyumu, bizler de il, ilçe teşkilatlarımızda, belediye yönetimlerimizde örnek alıyoruz. Bizler de he birlikte milletimize duygularımızı, hedeflerimizi anlatacağız" diye konuştu.

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"CUMHUR İTTİFAKIMIZLA BİRLİKTE 31 MART AKŞAMI 'ŞİMDİ İSTANBUL' DİYECEĞİZ"

Cumhur İttifakı ile birlikte 31 Mart gecesi bir bayram yaşayacaklarını dile getiren Kurum, "Milletimiz bize beklediğimiz işareti veriyor; bizi kucaklıyor. Milletin işareti açık ve nettir, 31 Mart gecesi bu fetret dönemi, bu duraklama dönemi kesinlikle son bulacaktır. İnşallah bu aziz İstanbullular, bizim bütün heyecanımızı paylaştıkları bu süreçte bizimle birlikte yol yürümeye devam edecektir. Büyüklerimiz bizim milletimiz ariftir der. Milletimiz her şeyi görür, bilir ve anlar demişlerdir. İstanbullular ariftir, İstanbullular milletin sorunlarına ilişkin koyulması gereken iradeyi net bir şekilde göstermektedir. İstanbullular ile birlikte 31 Mart akşamı bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. İstanbullular görüyorlar ki bu 5 yıllık süreçte, kaybedilmiş bu 5 yıla ilişkin hayallerini, umutlarını, geleceğini maalesef endişe içinde görüyorlar. Görüyorlar ki; İstanbul bugün, ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin, iş bilmezliğin, partizanlığın altında bir karmaşa ve kaosu yaşamaktadır. İnşallah hep birlikte İstanbul'umuzun bu düşmüş olduğu istikrarsızlık sarmalından, hizmet yoksunluğundan ve eser yoksulluğundan Cumhur İttifakımızla birlikte 31 Mart akşamı 'Şimdi İstanbul' diyeceğiz. Milletimizle el ele 31 Mart akşamı bir bayram yaşayacağız. Tüm İstanbullular kazanacak. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizi kucaklayarak, hiç kimseyi dininden, dilinden, ırkından, inancından, kültüründen dolayı ayırmadan hep birlikte el ele ve gönül gönüle yol yürüyeceğiz. Biz milletimiz ne zaman dara düşse hep yanında olduk. EL ele verdik, iyi günde kötü günde beraber olduk. İnşallah 31 Mart gecesi de hep birlikte, Cumhur İttifakımızla birlikte yollara düşeceğiz. Sadece İstanbullular için sokakta olacağız. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. İstanbul'u Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. 31 Mart gecesi hep birlikte bir bayram yaşayacağız" şeklinde konuştu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Ben inanıyorum ki 31 Mart gecesi, 1 Nisan sabahı biz İstanbul'da da Beşiktaş'ta da bayrağı göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"ÜÇ HİLAL BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIŞACAK"

Açılış programında konuşan MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, "Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum beyefendiye ve Beşiktaş Belediye Başkan Adayımız Serkan Toper beyefendiye başarılar temenni ediyorum. Üç hilal Beşiktaş'a çok yakışacak" ifadelerini kullandı.