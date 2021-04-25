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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Merkezi’ne ek bina yapılıyor

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
AK Parti Genel Merkezi’ne ek bina yapılıyor

2023 seçimlerine giderken kadrolarını yenileyen AK Parti, başkent Ankara’daki Genel Merkez yerleşkesini de genişletiyor.

Yılladır sıkı tedbirlerle korunan Genel Merkez binası yerleşkesinde bulunan düğün salonu taşınıyor, AK Parti bu alanda ek bina inşaatına başlıyor.

YENİ BİNA GENÇLER VE KADINLARIN

Yeni binaya AK Parti Gençlik ve Kadın Kolları’nın taşınmasının planlandığı öğrenildi. AK Parti Gençlik Kolları’nın yıllar önce Balgat’ta ayrı bir binasının olduğu ifade edildi. AK Parti’nin artan üye sayısı ile yeni binada teşkilatı ile sık sık bir araya gelebileceği belirtildi. Genel Merkez’de danışmanlara, yeni binanın bitmesiyle, ayrı bir kat verilmesi planlanıyor. AK Parti’yi takip eden muhabirler için de yeni bir oda düzenlemesi yapılacağı belirtiliyor.

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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