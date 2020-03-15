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Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

AK Parti Genel Merkezi dezenfekte edildi

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
AK Parti Genel Merkezi dezenfekte edildi
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AK Parti Genel Merkezi koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi.

Özel kıyafetli ve maskeli ekipler dün AK Parti Genel Merkezi’nde çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yaptı. Gazetecilere de çalışma öncesi tıbbi maske dağıtıldı. Çalışmaların periyodik olarak süreceği ve binanın ortak alanlarına sıvı el dezenfektanları yerleştirileceği bildirildi. Binaya ayrıca Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan uyarı afişleri de asıldı.

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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