AK Parti Genel Merkezi dezenfekte edildi

Özel kıyafetli ve maskeli ekipler dün AK Parti Genel Merkezi’nde çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yaptı. Gazetecilere de çalışma öncesi tıbbi maske dağıtıldı. Çalışmaların periyodik olarak süreceği ve binanın ortak alanlarına sıvı el dezenfektanları yerleştirileceği bildirildi. Binaya ayrıca Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan uyarı afişleri de asıldı.