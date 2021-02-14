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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kalleş terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı verdiğimiz mücadelemizi kararlılıkla ve amansız bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. 

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