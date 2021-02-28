AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 28 Şubat darbesi tarihin çöplüğüne gömülmüştür

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:



Milli iradeye karşı topyekün savaş açanların bin yıl sürmesini planladıkları 28 Şubat darbesi, aziz milletimizin hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesi ile tarihin çöplüğüne gömülmüştür.



28 Şubat'çılar neyi hedefledi ise milletimiz tersini gerçekleştirerek darbecileri ve vesayet odaklarını bertaraf etmiştir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürdüğümüz güçlü ve büyük Türkiye idealimizin gerçekleşmesini hiçbir beşeri güç önleyemeyecektir.



Üzerinden yıllar geçse de yaşattığı zulüm hala taze olan #28Şubat'ın mağdur, mazlum ve şanlı direnişçilerini şükran ve saygıyla, 28 Şubat'çıları ve onların zelil destekçilerini ise nefretle anıyoruz.