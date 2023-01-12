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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Şen#AK Parti#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 21:31

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat'la Gece Görüşü programında AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını açıkladı.

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İşte Şen'in açıklamalarından satır başları:

'KOMUTANLAR NEDEN ALKIŞLADI' POLEMİĞİ

Kılıçdaroğlu'nun askeri kademe tarafından selamlandığı fotoğraflar bulunuyor. Sayın Erdoğan, aynı zamanda bu ülkenin başkomutanıdır. Bu bütün dünyada böyledir. Bunun bir sivile bağlanmış olması da demokrasinin gereğidir. Onlar generallerin başka bir şey alkışlamasına alışkındır. Onlar darbeci generalleri alkışlamaya alışkın.

SEÇİMLER NE ZAMAN OLACAK?

Seçim tarihini inanın bilmiyorum. Bir espiri olsun bir pazar aniden olabilir. Bu net değil, üzerinde çalışılıyor. 10 tane pazar var. Bunlardan biri 18 Haziran. Bu pazarlardan önceki bir seçim tarihi yapılırsa, seçim değişiklikleri de uygulanamaz. 6 Nisan'dan sonrasında olmak zorunda. İhtimali düşük olmak üzere 18 Haziran'da bir seçenek. Sınav var, Hac mevsimi var. Bundan daha uygun haftalar var, karar verilecektir. Bir erken seçim gibi olmayacağı için Meclis feshedilmeyecektir. Biz 5 yıllık dönemde başarılı bir sınav verdik. Değerlendirilmesi gereken şey bu. Birçok şey başarıyla atlatıldı. 5 yıl tamamlandı, şimdi bu '5 hafta öne alındı, geriye atıldı' bunlar önemli şeyler değil. Önemli olan Türkiye'nin istikrarıdır.

AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI

AK Parti yüzde 41-42 gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına yüzde 52'yi garantiliyor. Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var. Temmuzdan beri oy oranı yükseliyor. Kaizen yapıyoruz. Adım Adım yükseliyor. Böyle bir durumda Cumhur ittifakının mecliste azınlığa düşmek ya da seçimin tekrarlanması gibi bir durumu söz konusu değil.

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"ERDOĞAN'DAN SONRA 2. SIRADA KILIÇDAROĞLU VAR"

Her aday adayı, kendisini aday olarak görür. Bu öz saygının gerekliliğidir. Ama oradaki mertebeyi iyi ayarlamak lazım. Anketlerde cumhurbaşkanımızın 3-4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada ise Kılıçdaroğlu var.



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#Mustafa Şen#AK Parti#Seçim

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