AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir CNN TÜRK’te… ‘AK Parti yol haritasını 28 Ekim’de açıklayacak’

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’in CNN TÜRK’teki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz AK Parti siyasi hareketi, seçimden seçime sahaya çıkan bir hareket değiliz. Cumhurbaşkanımız teşkilatçılığa çok önem verdiği için aşağıdan gelen geri bildirimleri son derece önemsiyor. Biz sürekli sahada olan bir siyasi hareketiz. Çok yoğun bir Ramazan sonrasında Meclis'in kapanmasıyla yaz dönemini geride bıraktık. Arkadaşlarımız çok yoğun bir yaz temposunda milletimizle buluştular. Şimdi bu çalışmaları artık seçime doğru şekillendirmeye başlıyoruz. Bizim için 3 adım var. Birincisi saha çalışmaları. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları adıyla yeni bir formata büründürüyoruz. İllerde ve bütün ilçelerde çok yoğun bir saha çalışması yapıyorlar.

Bizim açımızdan Genel Başkanımıza sunmak üzere sahanın nabzını şehir şehir aktarma gayreti içindeyiz. 81 ili biz bitirmiş olacağız, sonra 2. ve 3. turunu yapıyor olacağız. Bu şehirlerin nabzını tutmak adına çok değerli bizim açımızdan. Bu 1. aşaması. Türkiye'de 26 milyon hane var, her haneye gitmek, derdini dinlemek bizim birincil önceliğimiz. Bizim açımızdan her il her sokak her hane eşit derecede önemli. Bütün vatandaşlarımızın yanına gitmek bizim önceliğimiz çünkü biz Türkiye'nin partisi olduğumuzu düşünen bir siyasi hareketiz.

Haberin Devamı

"VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİNE UYGUN SİYASET YAPIYORUZ"

Biz bütün vatandaşlarımızın beklentilerine uygun siyaset yaptığımızı düşünüyoruz. Ekonomi öncelikli başlıklardan bir tanesi. Bizim Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzı bu. Vatandaşın beklentilerine uygun siyaset üretmektir zaten AK Parti'nin tarzı. AK Parti, Türkiye'yi 21 yılda farklı bir noktaya taşıdı. AK Parti'nin bugün hala Türkiye'nin 1. partisi olmasının sebebi bu. Sahadan çok ciddi bir geri bildirim, o geri bildirimin bizim MYK'mızda gündem olmasıyla siyasetimi şekillendiriyor. İkinci aşamamız milletvekili arkadaşlarımızın performanslarının değerlendirilmesi, illerde varsa öne çıkan birisi bunların tespit edilmesi.



Haberin Devamı



2023 SEÇİMLERİ

Milletvekili arkadaşlarımız inanılmaz yüksek bir performansla gayret gösteriyorlar. O gayret yeni arkadaşlarımız takviye edilerek mutlaka devam edecek. İl il anketlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan bunun da çalışmasını yürütüyoruz. Üçüncüsü Seçim propaganda dönemi... 28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritası'nı Cumhurbaşkanımız aktaracak.

Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Cumhur İttifakı olarak seçimin öne alınmasıyla ilgili tartışma bizim gündemimizde yok. Muhalefet bunu defalarca gündeme getirdi. Sürekli bir tarih ifade ettiler, böyle bir gündemimiz yok. Haziran 2023'e de 9 ay kaldı, artık çalışmalara başlamanın da vakti geldi. Bu seçime mahsus, 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Türkiye'nin adil bir ülke olarak masaya davet edilmesinin kıymetini görüyoruz. Biz yeni yüzyılımızda Türkiye'yi bambaşka bir lige taşımak sorumluluğumuz var.



Ana slogan açıklanmazsa bile orada biz konuşmasının arasında bunları göreceğiz. 28 Ekim'de AK Parti nasıl bir Türkiye hayal ediyor, onları Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşmış olacak.

Haberin Devamı

Sayın Kılıçdaroğlu nerede yaptırıyor anketlerini onu bilmiyorum ama bunlar Kılıçdaroğlu'nun yeni iddiası değil. Kılıçdaroğlu her seçim öncesi benzer şeyleri söyledi, sandığa pek kalmadı, hep birlikte göreceğiz. Anketler üzerinden siyaset yapılmıyor, biz sahada siyaset yapıyoruz. Gerçeklik orada. Cumhur İttifakı bu seçimlerde bir kere daha yüksek bir oy oranıyla iktidara gelmeye talip. Bizim milleti kucaklamamız, yüreğimizdeki, aklımızdaki her şey şeffaf. Yaptıklarımız da ortada. Biz milletimizin karşısına çıkarken çok hazırlıklıyız. Tutarlılık çok önemli bir şey.

"TÜRKİYE'Yİ BAMBAŞKA BİR YERE TAŞIYACAĞIMIZI SÖYLÜYORUZ"

İnşallah milletimizin teveccühünden hareketle biz 2023 seçimlerinde girdiğimiz seçimler arasındaki en yüksek oyumuzu alacağız. Cumhurbaşkanlığı'nda en yüksek oyumuzu alacağız. Muhalefet ile Cumhur İttifakı'nın arasında bir fark var. Bir tane motivasyonları var; Erdoğan'ı devirmek. Cumhur İttifakı bir ilke ittifakı. Bütün bu yaptıklarımızın, kazanımlarımızın Türkiye'yi bambaşka bir ülke haline getirebileceğini, ülkemiz içerisindeki huzurun, tüm bunlardan bir sinerji üreterek yeni yüzyılında Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıyacağımızı söylüyoruz.

Haberin Devamı

Düşünün ki 6 kişi, dışarıdan bir katkıyla 7 ortak, hiçbir konuda ortak düşünmüyorlar. Yeniden geri getirmek istedikleri sisteme dair bile bir açık bırakmışlar. Herhangi bir meseleyi sorsanız 2'si aynı şeyi söylerler, 5'i farklı şey söylerler. O kadar güven vermeyen bir masa ki bunu milletimizin feraseti görüyor zaten. Türkiye'de siyaseti takip edenler böyle bir masanın umut vereceğini, Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıyacaklarını düşünebilirler mi? Sosyal konut projesine 3 buçuk milyon insan başvurmuş. Kılıçdaroğlu önce bir projeyi kavrasın da ondan sonra akıl versin Bakanımıza.

(Araba alımına ilişkin düzenleme olacak mı?) Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin...

Haberin Devamı

Biz hedefler koyar, o hedefleri milletimize anlatır, milletimiz derdi varsa onlara çözüm üretiriz. Adayın kim olacağı bizim açımızdan hiçbir ifade etmiyor. Biz birinci turda milletimizin oyuna talibiz. Bizim bugünkü saha gözlemlerimiz, Cumhurbaşkanlığı'nda en yüksek oy oranını alabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu söylerken, bu gözlemlerimizle ilgili bir şey. Kimsenin oyu bizim cebimizde değil. Bugünkü saha gözlemimiz bu bizim, milletimiz pandemide yaşanan türbülansı gördü. Sonrasında dünyada yaşanan enerjiyle ilgili yaşanan sıkıntıları gördü.

(EYT düzenlemesi ne zaman çıkar?) Bu çok teknik bir soru, Sayın Bakanımız çalışıyor, muhtemelen önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşacaktır. Sayın Bakanımız konuyla ilgili kimler varsa onlarla istişare ederek bir yol haritası çıkarıyor. Ne EYT'nin dışında kalan milletimize bunun bedelini ödetmeliyiz ne de EYT'li arkadaşlarımıza haksızlık yapmalıyız. Bunun dengesi son derece önemli.

(ÖTV indirimi) Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz.