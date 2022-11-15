Numan Kurtulmuş: Terör birkaç hain insanlık düşmanı caniden ibaret değildir

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstiklal Caddesi’nde terör saldırısının gerçekleştiği noktayı ziyaret ederek hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktı. Kurtulmuş, bu noktada patlamada eski eşini ve kızını kaybeden Nurettin Uçar’la bir süre konuştu. Numan Kurtulmuş daha sonra açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Yaralılarımızın bir kısmı taburcu oldu. Dilerim ki geri kalan yaralılar da en kısa sürede taburcu olur ve böylece bu saldırıda yaralanmış olan kardeşlerimiz de tekrar hayata tutunurlar. Pazar günü olayın duyulduğu andan itibaren milletçe gösterdiğimiz milli dayanışma fevkalade önemlidir. Bir taraftan içimize kanlı gözyaşlarımızı akıtacağız. Diğer taraftan da dayanışma içerisinde Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen, Türkiye'yi bir şekilde uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyen terörü ve terörün arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Türkiye bu süreci de atlatacaktır. Mesele sadece burada bombayı patlatan terörist ya da sadece o teröristin arkasındaki terör örgütünden ibaret değildir. Bunları kim sahaya sürüyorsa, bunları vekalet savaşlarının aracı olarak kimler kullanıyorsa ümit ediyoruz ki en kısa zamanda teröristin yakalandığı gibi buradakilerin de yakalanmasını, arkasındaki güçlerin de yakalanmasını temenni ediyoruz. Bütün birimlerimiz gayretle meselenin esas yüzünü ortaya çıkarmak için çabalıyorlar. Büyük bir olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Birileri, bazı ülkeler maalesef artık terörü kendi milli menfaatlerinin bir aracı olarak kullanıyor. Uzunca bir süredir adına da vekalet savaşları dedikleri yani vekil tayin ettikleri taşeron örgütler üzerinden, çevreler üzerinden, maşalar üzerinden sadece Türkiye'yi değil dünyayı karıştırıyorlar." dedi.

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"BUNLARA KİM SİLAH VERİR?"

Numan Kurtulmuş, "Vekalet savaşları dediğimiz kavram biliyorsunuz son 10-15 yıldır kullanılan bir kavram. Bunun Türkçesi şudur. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan maşaları kullanarak bu bölgeyi, bu coğrafyayı ve dünyanın farklı bölgelerini bir şekilde kontrol etmek. Şimdi şu sorunun cevabını bulursak meselenin arkasında kimin olduğunu da çok net görürüz. İçecek bir lokma temiz suyu olmayan, elinde yarım lokma temiz ekmeği olmayan Afrikalı insanların eline on binlerce dolarlık silahları vererek, Boko Haram diye bir örgütü kurduran kimlerdir? DEAŞ diye bir örgütü kurdurup burada bu bölge halklarının başına bela edenler ve birkaç ay içerisinde Suriye'nin Irak'ın neredeyse tamamını işgal edecek duruma getirenler kimlerdir? PKK'yla, PYD'yle kırk yıldır uğraşıyoruz, 1971 Eruh baskınından beri bu millet canıyla, kanıyla, malıyla teröre karşı mücadele veriyor. 1970'lerin başından itibaren PKK'ya ve ardından da şimdi YPG/PYD/PKK'ya beraber destek veren kimlerdir? Bunlara kim silah verir? Bunlara kim istihbarat desteği sağlar? Bunlara kim lojistik destek sağlar? Ülkelerinin başkentlerinde bunlara siyasi faaliyetler yapsınlar diye kimler zemin hazırlar? Soruların cevabını bulursanız terörün de arkasındaki gerçek güçleri bulmuş olursunuz. Terör, sadece bir kere daha ifade ediyorum. Sadece birkaç bin terör örgütü mensubundan, işte bir tanesi geçen gün yakalandı. Birkaç saat içerisinde yakalandı. Sadece birkaç tane hain, insanlık düşmanı caniden ibaret değildir." diye konuştu.

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"SON TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR BU MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Kurtulmuş, "Onların arkasında lojistik, istihbarat, siyasi ve her türlü askeri desteği verenler sadece Türkiye bakımından değil dünyadaki esas sorumlularıdır. Tek bir cümle söylüyorum. Bu güçler teröre destek vermekten vazgeçsinler bir hafta içinde dünyanın hiçbir yerinde terörist kalmaz. Bu kadar açık. Dolayısıyla bu bir insanlık suçudur. Teröre destek verme. Bu insanların ne kabahati var? Sivil insanlar, şu caddede bizim gibi rahat bir şekilde, güneşli bir pazar günü aileleriyle dolaşıyorlardı. Böyle bir hainlik olabilir mi? Böyle bir insanlık düşmanlığı olabilir mi? Bunun üzerinden hangi siyasi güç elde edeceksiniz? Bu soruların cevabını bu milletimiz gayet iyi biliyor. Ve inşallah sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil terörün arkasındaki bütün güçler Türkiye'ye karşı bu operasyonları yapmaktan vazgeçinceye kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler alandan ayrıldı.