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AK Parti Gençlik Kolları’nda ölüm acısı

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#AK Parti#Ömer Çelik
AK Parti Gençlik Kolları’nda ölüm acısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 07:00

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

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Kısa süre önce fıtık ameliyatı geçirip evde tedavisine devam edilen Uysal, önceki gün 17.00 sıralarında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Uysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Uysal için dün Zağnos Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene AK Parti Balıkesir milletvekilleri Ali Taylan Öztaylan, Mustafa Canbey, İsmail Ok, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile  AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir ve Belgin Uygur, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.  Uysal'ın cenazesi Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

ÇELİK: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, “Acımız çok büyük. Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal’ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağ olsun” dedi.

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ERDOĞAN’DAN TAZİYE

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Uysal için sosyal medya hesabından “Hüseyin Murat Uysal’ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#AK Parti#Ömer Çelik

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