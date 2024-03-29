AK Parti Diyarbakır Adayı Bilden'den CNN Türk'te açıklamalar

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, CNN Türk'te Diyarbakır'a ilişkin projelerini açıkladı.

Bilden'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bir sürü kentimizde raylı sistemler var. Neden Diyarbakır'da olmasın? Diyarbakır'ı dünya şehri yapmak istiyoruz. Kuran'da ismi geçen iki peygamberimizin kabri Diyarbakır'da. Biz neden Diyarbakır'a turist çekemiyoruz. 31 Mart'ta benim hemşehrilerim eser belediyeciliğine onay verecek.

"DİYARBAKIR'A 20 MİLYON TURİST ÇEKERİZ"

17 ilçemiz var ve her ilçeye bu merkezlerden yapacağız. 50'ye yakın branşta kurs vereceğiz. Dil eğitimi vereceğiz. Dünyanın her tarafına gidecek gençlerimiz. O zaman Diyarbakır'a akın akın turist gelecek. 14 tane Burada peygamber kabirleri var, Çayönü, Urfa'daki Karahan Tepe'den önce en eski yerleşim yeriydi. İnsanoğlunun buğdayla tanıştığının belgeleri çıktı. Silvan'da Malabadi Köprüsü var. Biz bunları tanıttığımız zaman 20 milyon turist çekeriz dedim, az bile dediler 50 milyon turist çekilir.

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"DİYARBAKIR'A DİYARRAY YAPACAĞIZ"

40 kilometre raylı sistem yapacağız Diyarbakır'a. İstanbul'da Marmaray var biz de Diyarray yapacağız. Turizmcilere arsalarını bedava vereceğiz. 31 Mart'ta da problemsiz seçimi yapalım ve AK Parti adaylarının tercih edileceğinden şüphem yok.

"DİYARBAKIR'I DEPREME DİRENÇLİ KENT YAPACAĞIZ"

Bizim tespitlerimize göre 9 bölgemiz var depremle ilişkili ve 104 bin mesken var. Biz bunu iki döneme yaydık ve 10 yılda modern kentleşme kurallarıyla yaşanabilir ortamlar sağlayacağız. Dirençli kentler yapacağız.

3 İLÇEYE DOĞALGAZ VAADİ

Eğil'e çok yakın zamanda doğal gaz gelecek. Eğil, Hazro ve Kocaköy'e çok yakın zamanda doğal gaz gelecek bunun da müjdesini vermiş olayım.