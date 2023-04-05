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AK Parti Çorum İl Başkanı, 5 kişi tarafından darbedildi

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#Çorum#Polis#Şiddet
AK Parti Çorum İl Başkanı, 5 kişi tarafından darbedildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 16:30

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 5 kişinin saldırısına uğrayıp, darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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AK Parti İl Başkanlığı görevine 13 Mart’ta başlayan Murat Günay, geçen hafta çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Çorum Valiliği yanındaki otoparkta bulunan aracına doğru yürürken, aralarında eski köy muhtarının da yer aldığı 5 kişinin saldırısına uğradı. İhtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar konusunda çıkan tartışma sonrası yapılan saldırının ardından Günay darp raporu aldı. Günay, Z.O., Ü.B., S.E., F.Y. ve H.T.'den şikayetçi olup Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na, 'yağmaya teşebbüs ve darp' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Çorum İl Başkanı, 5 kişi tarafından darbedildi

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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#Çorum#Polis#Şiddet

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