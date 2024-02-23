AK Parti Balıkesir mitingi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin kimle yürüdüğü kimin kime borçlandığı muamma

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Balıkesirliler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nice gönül sultanını yetiştirmiş Balıkesir'in şehrinde olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Sizlerden 31 Mart'ta yüzde 50 üzerinde oy oranı ile Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den Milli mücadeleye kadar zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum.

BALIKESİR ÜZERİNDEN BİRBİRLERİNE BORÇLANMIŞLAR

Resmi rakamları istedim; şu anda bu alanda 85 bin kişi var. Yolda Balıkesirli kardeşlerimle birlikte olduk. Bu ne güzellik böyle. Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyonlarda ulu orta dillendirmeye başlamışlar, hatta ödenmesini istemişler. Diyet borçları bitmiyor bitmeyecek. Kimin kimle yürüdüğü kimin kime borçlandığı muamma. Siyasetin kabzımal hesabına dönüştürülmesi utanç verici. Kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısı olmayacağını en iyi Balıkesirli kardeşlerim bilir.

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İSTANBUL'DA KAYBEDECEKLERİNİ ANLADILAR

İstanbul'daki komediyi görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri listeyi yetiştiremedik numarası ile milleti kandırmaya çalışıyorlar, kandırmaya çalışırken bile doğru düzgün yapamıyorlar. Muhalefetteki iç çekişme ayrı facia. Biz adaylarımızı belirlerken Türkiye yüzyılı profiline ayak uyduracak olmasına dikkat ettik. Onların verdiği her sözün arkasında biz varız. Hükümetimiz var cumhur ittifakı var. Muhalefet cephesinde herhangi bir ölçü yok. Kim nereyi kaparsa elinde kalıyor havasında bir süreç yaşanıyor.

İTTİFAKLARINI ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR

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CHP'nin içler acıcısı haline bakınca bu partiye gönül verenler adına üzülüyoruz. Hiçbir vizyonu programı bulunmadığını biliyoruz. Daha önceki seçimlerde örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kent uzlaşısı diyerek kandil ile uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu millet ile ortak noktası kalmadığına işaret ediyor.

CHP OYUN KURUCU OLMAKTAN ÇIKIP OYUN KURANLARIN PİYONU OLDU

Her kafadan ayrı ses çıkan CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp oyun kuranların piyonu haline geldi. Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki Dem'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz işimizi lafta bırakmayacağız. Biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz, lafı söyleyenin kim olduğuna nerede ne yaptığına ne yapabileceğine bakar.

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BUNLAR ESER VE HİZMET PAYMADA ENGELLİ

Muhalefetin adayları sözlerinin yüzde 90'ını yerine getiremiyor, getirmek gibi dertleri de yok. Verdiğimiz kaynağı 2 kat artırdığımız halde muhalefet cenahı engellendik yalanına sığınıyor. Bunlar eser ve hizmet yapmada engellidir. Gözü de gönlü de şehrinde olmayanlar kaynakları şahsi hırsları uğrunda çarçur etmiştir. Yalanlar üzerine kurulu kampanyalar ile milleti kandırma peşindeler.

GÜNÜMÜZ SİYASETİNDE ZÜBÜK SİYASETİ İŞLEMEZ

Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz atılımlar sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi değişti. Eskinin korku ve laf cambazlığı ile kifayetsizliği saklama siyasetini eser ve hizmet siyaseti aldı. Günümüz Türkiye'sinde eskinin zübük siyaseti işlemez.

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Siyasetin çıtasını biraz daha yükseltmiştik. Şimdi bu vizyonu şehirlerimiz ile buluşturmayı hedefliyoruz. 31 Mart'ı tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Sizler bu adımları atarken biz de Ankara'da üzerimize düşeni yapacağız.

BALIKESİR'E 238 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Son 21 yılda Balıkesir'e 238 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu yatırımla eğitimde 4832 derslik kazandırdık. İkinci devlet üniversitesini açtık. Yurt binaları açtık. 39 spor tesisi açtık. 6 milyar lira üzerinde kaynak aktardık. 1.100 yataklı Atatürk Şehir Hastanesi olmak üzere 81 sağlık tesisi yaptık. 16 sağlık tesisi inşası sürüyor. 8500 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Riskli olan 7870 yapının dönüşümünü gerçekleştirdik.

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İNSANIMIZIN GÜNLÜK HAYATTAKİ SIKINTILARINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Huzurlu güvenli şehriler kurmak önceliklerimiz arasındadır. İnsanımızın günlük hayatındaki sıkıntıları asla görmezden gelemeyiz. Ekonomide önceliği istihdam ve üretime veriyoruz. Dünyanın başının belası olan enflasyon, bizim de canımızı yakıyor. Yol açtığı maliyetlerle birlikte asrın felaketinin faturası ile karşı karşıyayız. Onca sıkıntıya rağmen vatandaşımıza mahcup olacak kırılmaya meydan vermedik. Kovid salgınını başarı ile idare ettik. Rusya Ukrayna savaşının ülkemize sıçramasına izin vermedik. Tüm dünyaya olumsuz etkileri olan bu savaşın sona ermesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz.

İsrail'in Gazze'ye saldırısına karşı İslam aleminin bir olması için gayret ediyoruz. Gazze'ye yardımlarımızın toplamı 34 bin tonu geçti. 2180 ton malzeme taşıyan bir gemimiz daha dün bölgeye ulaştı. Her kim bu meselenin bizimle ilgisi olmadığını iddia ediyorsa dünyadan habersizdir. Elimizdeki tüm imkanları kullanacağız.

TERÖRİSTEN PROJELERİNİ DELİK DEŞİK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Ülkemizi güneyden kuşatarak teröristtan projesi kurma hayalini delik deşik etmeyi sürdüreceğiz. Gabar'da Cudi'de bunları çökertip inlerine gömdük. Bu yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlama ile çalışanlarımızın ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacağız. Gabar'da günde 35 bin varil çıktığı andan itibaren aile kurumlarının kaynağı olacak. Ülkemizin 21 yılda demokrasi ve kalkınma adımlarını gerçekleştirmenin gerisinde korumayı başardığımız güven ve istikrar iklimi var. bu iklime sahip çıkarak ülkemize karşı kurulan sinsi niyetleri kursaklarda bırakacağız.