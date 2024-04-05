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AK Parti, Balıkesir Manyas'ta ikinci kez itiraz etti

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Manyas#Secim2024
AK Parti, Balıkesir Manyasta ikinci kez itiraz etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 16:34

Balıkesir'in Manyas ilçesinde AK Parti, CHP'li Ahmet Duru'nun kazandığı belediye seçimlerine ikinci kez itiraz etti.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ahmet Duru, 6 bin 101 oy ile Manyas Belediye Başkanlığı'na seçildi. AK Parti sonuçlara itiraz etti ancak Manyas İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti.

AK Parti, Balıkesir Manyasta ikinci kez itiraz etti

Ahmet Duru

Karar sonrası AK Parti İlçe Başkanlığı, bu kez Balıkesir İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi verdi. Buradan çıkacak karara göre, AK Parti'nin YSK'ya itiraz edeceği öğrenildi. Manyas'ta AK Parti'nin adayı İbrahim Koman, 5 bin 758 oyla seçimi 2'nci sırada tamamlamıştı.

AK Parti, Balıkesir Manyasta ikinci kez itiraz etti

İbrahim Koman

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#Balıkesir#Manyas#Secim2024

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