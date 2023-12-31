AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajında, "AK Parti’mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal’ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizi geçirmiş olduğu kalp krizi neticesinde kaybettiğimiz haberini üzüntüyle öğrendim. Başkanımızın ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza Allah'tan sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah. Başımız sağ olsun.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, genç kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.