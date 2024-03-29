AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Bizimle beraber esnafımızın da yüzü gülecek

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Turgut Altınok, Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezi bünyesinde kurulan Azerbaycan Evi’nin açılışını yaptı. Turgut Altınok, konuşmasında, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak kültüre sahip olduğunu ve bu kültürün ilelebet yaşatılması gerektiğini söyleyerek, "Kökümüz bir, soyumuz bir, sopumuz bir, töremiz bir, aşımız bir, kederimiz bir, sevincimiz bir, neşemiz bir. Dolayısıyla bugünkü kardeş Azerbaycan evimizin Estergon Türk Kültür Merkezi’nde açılması birbirimizin ve nesillerimizin kendini tanıması, özünü tanıması, atasını tanıması açısından çok önemli. Allah varlığımızı daim etsin" dedi.

Açılışın ardından Turgut Altınok, Kızılay Güvenpark'ta minibüs esnafıyla bir araya geldi. Altınok, Ankara'da 5 yıldır hizmet olmadığını söyleyerek, "Bir 5 yıl daha Ankara Yavaş'la gitmez. Tekeriniz dönmez. Yaş farkı gözetmeksizin tüm emekliler ve üniversite öğrencileri otobüs, minibüs ve metrodan ücretsiz yararlanacak. Bizimle beraber esnafımızın da yüzü gülecek. Gelirleriniz en az 3 misli artacak. Öğrenci ve emeklilerin ücretlerini belediye olarak biz karşılayacağız. Ödemeleri haftada 1 ya da 15 günde 1 nasıl isterseniz o şekilde hesabınıza geçeceğiz. Ayrıca ayda 30 bin lira destek vereceğiz. Altın çağınızı yaşayacaksınız" diye konuştu.

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Bir minibüs esnafının, yolcu taşıdığı güzergahta yaya geçidi inşaatının 1,5 yıldır sürdüğünü söylemesi üzerine Altınok, "Yavaş da çok yavaş. Esnafımız altın çağını yaşayacak. Seçimden sonra yine buraya geleceğim. Beni Londra'da değil, sokaklarda bulursunuz. Ankara 24 saat yaşayan bir şehir olacak" ifadelerini kullandı.