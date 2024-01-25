AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Altınok: Ankara'da durakta bekleme dönemini bitireceğiz

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Mamak ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldi. Altınok, Ankara'nın ulaşım, trafik ve ciddi anlamda otopark problemi olduğunu söyleyerek, "Otobüs kuyrukları da uzadıkça uzuyor. Otobüsler tıklım tıklım. Nedeni de otobüs sayımız azaldı. Otobüslerin şu an tamiri dahi yapılamıyor. Ankara’da bir devrim yapacağız. Ankara’da durakta bekleme devrini bitireceğiz. Otobüs duraklarında kışın soğukta, yazın sıcakta bekleme dönemini bitireceğiz. Duraklarımızda ısıtma ve soğutma olacak" ifadelerini kullandı.

Mamak’taki sorunlara yönelik araştırma yaptıklarını belirten Altınok, "Burada 10 bin vatandaşımızın mağdur olduğu kentsel dönüşüm problemi var. Büyükşehir belediyesi ihalesini yapmış; fakat daha 340 konut tamamlanmış. 4 bin 950 konutun ihalesi yapılmış. Bu karınca hızı bile değil. 5 yılda 340 konut bitiyorsa, 4 bin 950 konut kaç yılda biter? Rabbim nasip ederse Mamak’ta ilk yapacağımız şey, kangren olmuş olan kentsel dönüşüm" diye konuştu.

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'MAMAK’A METRO YAPACAĞIZ'

Mamak’a metro yapılması için Büyükşehir Belediyesine 320 milyon euro kredi verildiğini belirten Altınok, "Ulaştırma Bakanımızla konuştuk; 7 kilometre değil, 37 kilometre metroyu da göreve geldikten sonra yapacağız. Hızlı yapacağız, bizde 'Yavaş' yok. 'Ok' gibi. Organize sanayi bölgesi ile ilgili projelerimiz var. Ankara’yı bir sanayi kenti yapacağız. 5 yılda Ankara’da kurulan bir tane sanayi kenti yok. Ankara’da şu an 10 tane sanayi bölgesi olsa tıklım tıklım dolacak ve birçok da yatırım gelecek. Dolayısıyla sanayi projemiz de var. Projelerimizi ilerleyen zamanlarda açıklayacağız" dedi.



Nallıhan’dan Elmadağ’a kadar banliyö hattının uzatılmasıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile çalışmalarda bulunacaklarına işaret eden Altınok, "Ulaştırma Bakanımızla görüştükten sonra hattın uzatılmasıyla ilgili müjdeyi vereceğiz. Yaptıracağımıza inanıyorum" dedi. Altınok, aynı zamanda havaalanı yolu metrosu projesini de hayata geçireceklerini dile getirdi.

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'DAR GELİRLİ VATANDAŞA KONUT YAPACAĞIZ'

Evi olmayan dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmaları için çalışmalarda bulunacaklarını kaydeden Altınok, "Evi olmayan binlerce dar gelirli vatandaşımıza çok sayıda konut yapacağız. Çok sayıda vatandaşa sosyal yardımda bulunacağız. Çok sayıda kreş açacağız. Her ilçemize devasa kütüphaneler yapacağız. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize, üniversitelerimizdeki laboratuvarlar ve teknoloji merkezlerine de destek vereceğiz" dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi enflasyon oranının altında bir zam yaptı. Belediyemizde çalışan işçilerimiz uzun süredir düşük bir maaş alıyordu. Keçiören Belediyemizde çalışan işçilerden daha düşük maaş alıyorlar. Hak ettikleri zammı biz vereceğiz" dedi.

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