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AK Parti Ankara adayı Altınok: Vatan hainleri ile kol kola giremezsin

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#Turgut Altınok#AK Parti#Ankara
AK Parti Ankara adayı Altınok: Vatan hainleri ile kol kola giremezsin
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 15:34

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Birkaç belediyeyi almak için şehitlerimizin katilleri ile yan yana duramazsın. Bu, vatana ihanettir. Koltuğa oturacağım diye vatan hainleri ile kol kola giremezsin" dedi.

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, MHP Pursaklar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Altınok, Akyurt ilçesinde inşaatı tamamlanmayan fuar alanını görev geldikten sonra bitireceklerini ve bu fuar alanının Pursaklar'a çok şey kazandıracağını ifade ederek, "İnsanlar buraya alışverişe gelecek. Taksicisinden lokantacısına kadar kazanacak. Kent ekonomisi denen bir şey vardır. Belediye başkanı kentin 5 yılını değil geleceğini yönetir. İşsizliğin giderilmesine, ticaretin, ekonominin daha da canlanmasına katkı sağlayabilir. Çok iş yapacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı hizmetlerin 170 mislini Pursaklar Belediye Başkanının yaptığını söyleyen Altınok, "Gittiğim ilçelerde, ilçe belediye başkanları destan yazmış. Büyükşehir Belediye Başkanından daha fazla hizmet yapmış. Keçiören'de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.

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Ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ziyaret eden Altınok, burada şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Altınok, Ankara'da şehit ve gazi ailelerine özel otel yapacaklarının sözünü vererek, "Son 5 yıldır şehit mezarlıkları temizlenmedi. Bugün Atatürk'ün ve şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Birkaç belediyeyi almak için şehitlerimizin katilleri ile yan yana duramazsın. Milletini, vatanını seven bunu yapmaz. Bu, vatana ihanettir. Koltuğa oturacağım diye vatan hainleri ile kol kola giremezsin" ifadelerini kullandı.

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#Turgut Altınok#AK Parti#Ankara

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