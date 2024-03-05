AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu, projelerini tanıttı

Haberin Devamı

Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde projelerinin tanıtım toplantısını düzenledi. Hatipoğlu’nun yanı sıra tanıtıma Ak Parti Eskişehir milletvekili Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, il ve ilçe belediye başkan adayları, Cumhur İttifakı’na mensup partilerin il ve ilçe yönetimleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle partililer katıldı. Doğup büyüdüğü kent için hayalleri olduğunu ifade eden Hatipoğlu, seçim sürecine girdiğinden bu yana 97 mahallede 45 bin üzerinde ziyaretlerde bulunduğunu söyledi. Projelerini kentte yaptıkları araştırma sonucu tespit ettiklerini kaydeden Hatipoğlu, “Tarımda, sanayide, teknolojide, turizmde, eğitimde, sanatta, kültürde, her bakımdan Türkiye’nin dinamosu olabilecek bu şehir ne yazık ki layığının da potansiyelinin de çok uzağında. Ben ve arkadaşlarım diyoruz ki daha hızlısını, daha doğrusunu biz yaparız. Gençliğin enerjisiyle, başka bir anlayışla hazırız. Eskişehir’in öncelikli üç sorununu ulaşım altyapısı, kentsel dönüşüm ve ucuz ve temiz su. Bu alanlarda hızla adımlar atıp kapsamlı bir kalkınma hamlesine zemin açacağız. Toplu taşımada tüm Eskişehirlilere tek biletle 45 dakika boyunca sayısız aktarma, öğrencilere ise kendilerine özel abonmanla yalnızca 50 TL’ye ay boyu sınırsız ulaşım sağlayacağız. Kent trafiğini çözmek için ilk adım olarak 15 adet katlı kavşak ve yeni katlı otoparklarla da ulaşım altyapısını iyileştireceğiz. Kuzey-Güney Otoyolu’na da gelir gelmez start vereceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Toplamda 4 milyar liralık dev yatırımlarla su faturalarında yüzde 40 iyileştirme sağlamak istediklerini belirten Hatipoğlu şunları söyledi:

“Kontörlü yükleme sistemini kaldıracağız, 2 yıl içinde de çeşmelerdeki suyun içilebilecek temizliğe ve lezzete ulaşacak. Deprem tehdidine ve kentsel dönüşümde 25 bini ilk yılda olmak üzere 100 bin kadar konutun dönüşümünü hiçbir ücret talep etmeksizin gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin ilk yerel turizm kalite girişimi Parlayan Yıldız Eskişehir, 7/24 açık Uyanık Kütüphane, eğitimle sporu aynı bünyede birleştirerek geleceğin yıldız sporcularını yetiştirecek Eskişehirspor Koleji, şehir genelindeki ihtiyacı karşılamak üzere 12 saat çalışacak 20 yeni kreş, ücretsiz spor dersleri ve diyetisyen hizmeti de sunulacak 20 yeni aile yaşam merkezi, tüm köylere asfalt yol yapılacak”