AK Parti adayı Aziz Yeniay: Hedef bendim

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 16 kişi tutuklandı, 10 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aziz Yeniay dün saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu: “Cuma günü cami çıkışında geçmişte tanıdığım bir vatandaş yanıma geldi. ‘Hayatınız şu an tehlikede, şu iki mahalleye gelmeyin. Size uzun namlulu silahlarla saldıracaklar hatta roketatar kullanabilirler’ dedi. Ciddiye almadık, ‘Sen söylemen gerekeni söyledin’ dedik, teşekkür ettik.

SORU SORMASALAR DIŞARIDAYDIM

Cumartesi günü programı bitirip çıkarken son bir soru daha soruldu. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacaktık. O esnada bölge otomatik silahlarla taranmaya başladı. Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi anlamlı değil. Bu bir terör saldırısıdır, planlı eylemdir. Bu tamamen siyasi belediye başkan adayına yönelik terör girişimidir. Bütün bunların hepsi titizlikle inceleniyor.”

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İMAMOĞLU’NA KİM SÖYLEMİŞ

Yeniay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun saldırının adli bir olay olduğu yönündeki açıklamasını da eleştirdi: “Başta İstanbul’u yöneten şahsiyet olmak üzere, bu kadar kısa süre içinde kim nereyi aradı da böyle bir kanaate ulaştı? İsimlerini kullanmadığım ancak bana aktarılan isimleri de aktardığım siyasi figürler, inşaat gayrimenkul geliştiricileri dahil suç duyurusunda bulundum.