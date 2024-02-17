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AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan CNN TÜRK'e özel açıklamalar

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#AK Parti#Turgut Altınok#Ankara
AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınoktan CNN TÜRKe özel açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 12:28

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, CNN TÜRK'te seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

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Altınok, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Çalışmalar iyi gidiyor. Sokaklardayız, Ankara'mızın her köşesindeyiz. Sokak iyi, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Seçim bürolarımızın açılışını yapıyoruz, muhtarlarımızla toplantılar yapıyoruz.

Ankara'mızın öncelikli olan projelerimiz var. Ankara'mızı ayağa kaldırma zamanı. Toplumun her kesimine dokunacak projelerimiz var. Biz Ankara'yı iyi biliyoruz. Şehrin her noktasını biliyoruz; köylerinden merkeze kadar. Yaptığımız çalışmalar var. Ulaşım ciddi bir problem. Böyle giderse 2-3 yıla İstanbul'u geçeceğiz. Yeni yollarla, ulaşım ağları ile çözeceğiz.

Havaalanından merkeze metrosu olmayan çok az kentlerden Ankara. Metro hattı projemiz 2024 yılı yatırım programına alındı. En kısa sürece gece gündüz demeden çalışılacak. Bakanlığımız yapacak bunu ve başkentimize kazandırılacak. Dikmen'de ciddi nüfus artışı var. Ankara'yı metro ağları ile öreceğiz. Bir bölümünü bakanlık bir bölümünü biz yapacağız. Ciddi bir trafik artışı var Ankara'da. Otobüsler tıklım tıklım, yeni otobüsler alacağız. Elektrikli olacak otobüsler. Maliyetimizi üçte 2 azaltacak. EGO batak. 17 şirket var hepsi batak. En önemli gider akaryakıt. Elektrikli otobüsle giderimiz azalacak. Yeşil, temiz bir çevre aynı zamanda.

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#AK Parti#Turgut Altınok#Ankara

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