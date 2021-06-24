Ailesiyle kavga etti, mÃ¼dahale eden polisi bÄ±Ã§akladÄ±

Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde, Meydan Mahallesiâ€™nde meydana geldi. M.A. ile ailesi arasÄ±nda bilinmeyenÂ nedenleÂ Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.A., bu sÄ±rada kavgayÄ±Â ayÄ±rmak isteyenÂ polis memuru T.G.'yiÂ bÄ±Ã§akla yÃ¼zÃ¼nden yaralayarak, kaÃ§tÄ±.

Â Ä°skenderun Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± Ã§ok sayÄ±da birimden ekip, olay yerine yÃ¶nlendirildi. Daha Ã¶nce 'hÄ±rsÄ±zlÄ±k' ve 'yaralama' suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi belirlenen M.A., ekipler tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yaralanan polis memuru T.G. ise saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulansla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â Ä°skenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alÄ±ndÄ±.

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