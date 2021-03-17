Ailesiyle karantinada
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın eşi Gülizar Salıcı ve iki çocuğu koronavirüse yakalandı. Testi negatif çıkan Oğuz Kaan Salıcı da karantinaya alındı.
Cuma günü bir test daha yaptıracağını söyleyen Oğuz Kaan Salıcı, “Benim sağlık durumum iyi. Ancak eşim ve çocuklarımın testleri pozitif çıktı. Çocuklarımda belirti yok ancak eşimde belirti bulunuyor. Eşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşması için kontrol altında tutuluyor. Sağlık sorunumuz nedeniyle bizi arayan, yalnız bırakmayan eş ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Şimdilik endişelenecek bir durum yok” dedi.
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