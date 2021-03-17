Ailesiyle karantinada

Cuma günü bir test daha yaptıracağını söyleyen Oğuz Kaan Salıcı, “Benim sağlık durumum iyi. Ancak eşim ve çocuklarımın testleri pozitif çıktı. Çocuklarımda belirti yok ancak eşimde belirti bulunuyor. Eşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşması için kontrol altında tutuluyor. Sağlık sorunumuz nedeniyle bizi arayan, yalnız bırakmayan eş ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Şimdilik endişelenecek bir durum yok” dedi.

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