Ailesinin son isteği: ‘Kimse ağlamayacak’

Ankara GATA’da hayatını kaybeden İsmail Anayurt’un (25) cenazesi uçakla Tokat’a, oradan da ambulansla Erbaa ilçesine götürüldü. İlk olarak ailesinin yaşadığı evin önünde dualar okundu, komşulardan helallik alındı. Şehidin annesi Tesmiye Anayurt, “Ağlamayacağım, dik duracağım oğlum” derken, ağabeyi Sezgin Anayurt ise ellerini havaya kaldırarak “Kimse ağlamayacak” diye bağırdı. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi tören için Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesine getirildi. Tören alanının girişinde vatandaşlara maske dağıtıldı. Baba Dursun Anayurt oğlunun tabutuna sarılarak "Babam" diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası anne ve babası ile kardeşleri Seçkin ve Sezgin Anayurt şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı. Şehit er ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.