Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ailesinin hastane önünde nöbet tuttuğu lösemili Ege Alp Demir yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Lösemi#Ege Alp Demir
Ailesinin hastane önünde nöbet tuttuğu lösemili Ege Alp Demir yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 15:18

Adana'da ailesinin hastane önünde moral nöbeti tuttuğu, ablalarından aldığı ilik nakli ile yaşama tutunmaya çalışan lösemi hastası 2,5 yaşındaki Ege Alp Demir, Lösemili Çocuklar Haftası'nın son gününde hayatını kaybetti. Ailesinin gözyaşları arasında bugün toprağa verilen minik Ege'nin cenazesine emniyet teşkilatı da katıldı.

Haberin Devamı

İzmir'de yaşayan ev kadını Meryem (32) ve polis memuru Halil Demir (37) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ege Alp'e, geçen yıl eylül ayında yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu.

Tedavi için Adana'da özel bir hastaneye getirilen Ege Alp Demir, kemoterapi aldığı tedavisinin 3'üncü ayında yoğun bakıma kaldırılırken, bu süreçte 2 kez de kalbi durdu.

Ailesinin hastane önünde nöbet tuttuğu lösemili Ege Alp Demir yaşamını yitirdi
36 gün hayat mücadelesi verdiği yoğun bakımdan çıkan Ege için uygun ilik arayışı başladı. Baba ve 2 ablasının iliği yüzde 100 uyumlu çıktı. 11 Şubat'ta ablası Mina Demir'den alınan ilik küçük çocuğa nakledildi, ancak hastalık 1 Haziran'da yeniden nüksetti. Bu kez ablası Ömür Nisa'dan alınacak ilik için Ege, annesi ile hastanede izolasyon sürecine alındı. Bu süreçte oğluna moral vermek isteyen Halil Demir, her gün Mina ve Ömür Nisa ile birlikte hastane önünde 'moral nöbeti' tuttu.

Haberin Devamı

Ailesinin hastane önünde nöbet tuttuğu lösemili Ege Alp Demir yaşamını yitirdi
LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI'NDA VEFAT ETTİ

Nakil süreci tamamlanan ve hastanede tedavisi süren Ege Alp Demir, Lösemili Çocuklar Haftası'nın son gününde, dün 8 Kasım'da yaşamını yitirdi.

Ailesinin hastane önünde nöbet tuttuğu lösemili Ege Alp Demir yaşamını yitirdi
Minik Ege'nin cenazesi bugün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve polis teşkilatının da katılımıyla Akkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ege'nin yakınları, cenazede uzun süre gözyaşı döktü. 

Ailesinin hastane önünde nöbet tuttuğu lösemili Ege Alp Demir yaşamını yitirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Lösemi#Ege Alp Demir

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip