Ailesinin hastane önünde nöbet tuttuğu lösemili Ege Alp Demir yaşamını yitirdi

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İzmir'de yaşayan ev kadını Meryem (32) ve polis memuru Halil Demir (37) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ege Alp'e, geçen yıl eylül ayında yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu.

Tedavi için Adana'da özel bir hastaneye getirilen Ege Alp Demir, kemoterapi aldığı tedavisinin 3'üncü ayında yoğun bakıma kaldırılırken, bu süreçte 2 kez de kalbi durdu.

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36 gün hayat mücadelesi verdiği yoğun bakımdan çıkan Ege için uygun ilik arayışı başladı. Baba ve 2 ablasının iliği yüzde 100 uyumlu çıktı. 11 Şubat'ta ablası Mina Demir'den alınan ilik küçük çocuğa nakledildi, ancak hastalık 1 Haziran'da yeniden nüksetti. Bu kez ablası Ömür Nisa'dan alınacak ilik için Ege, annesi ile hastanede izolasyon sürecine alındı. Bu süreçte oğluna moral vermek isteyen Halil Demir, her gün Mina ve Ömür Nisa ile birlikte hastane önünde 'moral nöbeti' tuttu.

Nakil süreci tamamlanan ve hastanede tedavisi süren Ege Alp Demir, Lösemili Çocuklar Haftası'nın son gününde, dün 8 Kasım'da yaşamını yitirdi.