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Ailesini ölümden böyle kurtardı! Tüfekli saldırganın üzerine atladı

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#Samsun#Silahlı Saldırgan#Tüfek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 00:15

Samsun'da bir kafenin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2'si kadın 3 kişi, pompalı tüfekle vurularak hastanelik oldu. Olayda eşi, kız kardeşi ve arkadaşı yaralanan genç, saldırganın elinden tüfeği alarak ailesini ölümden kurtardı.

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Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerine bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe sahibinin oğlu M.T., aralarında husumet bulunan C.D. ve E.D. adlı kadın ile T.A. adlı şahsa pompalı tüfekle ateş açtı. 3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak hastanelik olurken, olayda eşi, kız kardeşi ile arkadaşı yaralanan F.D. adlı genç ise saldırganın üzerine atlayarak elindeki tüfeği alıp, ailesini ölümden kurtardı. F.D.'nin olaya müdahalesi ve tüfeği saldırgandan alma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Samsun#Silahlı Saldırgan#Tüfek

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