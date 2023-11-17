Ailesinden 4 kişiyi kaybetmişti... Depremzede yakınının üzücü ölümü... “Eşim, acısına sebep olanı bulmaya çalıştı”

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan sitede 370 vatandaş hayatını kaybetmişti. Esra Dinçer de sitede kız kardeşi Ceyda Mursaloğlu, kız kardeşinin eşi ve 2 yeğenini kaybetti. Ailesinin acısıyla suçluları bulmak amacıyla çabalayan 44 yaşındaki Dinçer, defalarca 4 yakınının ölümüne neden olduğunu düşündüğü müteahhit Mehmet Özat’ı Ankara’da bulmaya çalıştı. Suçluların cezasını bulması gayesiyle çaba sarf eden kadın, 2 Kasım’da kalbine yenik düştü. Firari müteahhit de 10 Kasım’da AVM otoparkında depremde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından bulundu ve polis ekiplerine teslim edildi. Özat, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Firari müteahhidin yakalandığını göremeyen Esra Dinçer’in eşi Mehmet Dinçer, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.



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Esra Dinçer'in depremde hayatını kaybeden yakınları...

“EŞİM, ACISINA SEBEP OLANI BULMAYA ÇALIŞTI”

Mehmet Dinçer, , “Eşimin kız kardeşi Ceyda ve ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını öğrendik. Karanlıkta gittiğimizde, binanın yıkıldığını gördük. 4 gün boyunca enkaz başında kaldık, cenazelerini çıkararak definlerini yaptık. Emlak kent konutları 1. kısımda yaşıyorlardı, eşimin kardeşi, eniştesi ve iki de yeğeni vefat etti. Binanın depremde yıkılmasının müteahhitten kaynaklı olduğunu düşündüler, sosyal medyada grupları vardı. Sürekli orada paylaşımlar yapıyorlardı. Eşimin bir acısı vardı ve bunun da bir sebebi vardı. Acısına sebep olanı bulmaya çalıştı. Biz de Ankara’da kalıyorduk o dönemlerde. Müteahhidin Ankara’da olduğuyla ilgili duyum aldı. Alışveriş merkezlerine gitti, tek tek Mehmet Özat’ın fotoğrafını gösterdi. Müteahhidin yaşadığı evin bulunduğu siteyi öğrendi, bir seferinde görüldüğü söylenen alışveriş merkezindeki mağazaları gezip tek tek fotoğrafını gösterdi ama netice alamadı” dedi.

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YAKALANDIĞINI GÖREMEDEN VEFAT ETTİ

Eşinin 2 Kasım tarihinde kalp krizi geçirerek vefat ettiğini ve firari müteahhidin yakalandığını göremediğini belirten Mehmet Dinçer, “İçinde kardeşini, yeğenlerini hep büyüttü. 2 Kasım’da akşam kalp krizi geçirerek vefat etti. Eşim müteahhidin yakalanması için çok emek verdi, herkes adaletin önünde hesabını versin. Bu kadar can gittikten sonra müteahhidin tutuklanmasıyla yüreğime su serpilmedi. Giden canları geri getirmeyecek. Rabbim herkese sabır versin” şeklinde konuştu.