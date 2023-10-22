Haberin Devamı

Dün üniversitenin kampüsündeki camide Filistin’de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Rektör Halil İbrahim Zeybek, akademisyenler ve öğrenciler Filistin halkı için dua etti. Namazın ardından üniversitedeki sosyal tesisin önünde toplanan 71 farklı milletten yabancı öğrenci, Filistin bayrağı açarak İsrail’i protesto etti. Kuran-ı Kerim’in de okunduğu etkinlikte bazı öğrenciler gözyaşı döktü. Öğrencilerden Filistinli Ali Hasan Sukkar, ülkesi için çok üzgün olduğunu belirterek şunları söyledi: “Aslında beklenen bir olaydı, özellikle son saldırılardan sonra. Ama biz diğer ülkelerden yardım bekledik. Ailem orada, akrabalarımız, dostlarımız öldürüldü. Ailemden 21 kişi şehit oldu. Yaşadıklarımız gerçekti. Üstelik film sahnelerinde bile kolay kolay rastlanılmayan bir gerçek. Sadece Müslümanlardan değil tüm insanlardan destek bekliyoruz, çünkü bu bir insanlık meselesidir.”