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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Uşak'taki 'gıda' zehirlenmesine ilişkin açıklama

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Uşak#Zehirlenme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Uşaktaki gıda zehirlenmesine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 01:07

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uşak'taki Kadın Konukevi'nde hizmet alan 5 kadın ile Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan 15 çocuğun, yedikleri öğle yemeği sonucu yaşadıkları gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşanan gıda zehirlenmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kadın Konukevi'nde hizmet alan 5 kadın ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan 15 çocuk aynı yemek firmasından alınan mamul yemekten yedikleri öğle yemeği sonucu bu akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülmüştür. Hastanede serum takılarak ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukların hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedavisi tamamlananlar taburcu edilmiştir" denildi. 

Ayrıca, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin öğle yemeği menüsünden tahlil için numune almak üzere kuruluşa yönlendirildiği belirtilen açıklamada, Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadın ve çocukların durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Uşak#Zehirlenme

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